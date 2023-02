Schule und KFD in Mastbruch spenden gemeinsam mehr als 2000 Euro

Fast alle haben mitgemacht: die fünften und sechsten Klassen schälten Äpfel und kochten sie ein für das Mastbruchmus; die achten Klassen stellten den „Rachenputzer“ her; die neunten Klassen bauten unter Anleitung der Ehrenamtlichen Josef Schniedermann und Hans Günther Berg Igelhäuser, Nistkästen und Insektenhotels. Zudem wurden Engel und Sterne aus Holz ausgesägt und abgeschliffen, winzige Schneemänner gebastelt sowie Holzlampen. Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 10 BK (Betriebe und Schule) entdeckten beim Basar selbst ihr Verkaufstalent.

Über jeweils 1140 Euro freuen sich die Vertreterin des Freundeskreises N'dolage/Tansania, der ein Krankenhaus in Tansania unterstützt. Julija Cink vom Freundeskreis und Kathrin Abrokat, Vertreterin des Ambulanten Kinderhospizdienstes Paderborn, sind sich einig: „Die dauerhafte, verlässliche Zusammenarbeit bietet einen wichtigen Baustein für unsere Arbeit!“

Für die Schulleiterin Sabine Wegener stellt der Kontakt zur KFD und zur Gemeinde ein wichtiger Aspekt dieses Basars dar. Zudem gibt es einen wöchentlichen Aufräum- und Mülldienst in Mastbruch und die Pflege der Schutzmantelmadonna wird übernommen. „Wir wundern uns jedes Jahr, mit wieviel Engagement die Schüler und Schülerinnen dabei sind!“, sagen die Organisatorinnen Larissa Hake und Annerose Gierlichs-Berg. In der Schule werden ganzjährig zudem Plastik- und Blechdosen gesammelt, deren Pfand ebenfalls in die Spende mit einfließt.