Paderborner Gesamtschüler können wieder surfen

Massive Internetprobleme an der Gesamtschule Friedrich Spee beschäftigen seit geraumer Zeit die Lernstatt Paderborn. Auf Anfrage von Rainer Lummer (FÜR Paderborn) berichtete Burkhard Pöhler von der Lernstatt über die technischen Herausforderungen an der Schule.

Demnach nutzen täglich rund 1000 Schüler das Internet in der Schule. Anfangs sei das Internet überwiegend zur Recherche genutzt worden, zwischenzeitlich seien immer mehr Videos gestreamt worden, so dass es zu Überlastungen gekommen sei. Die Nutzer mussten dabei Abbrüche bei ihren Internetzugriffen in Kauf nehmen.

Auch im Verwaltungsnetz der Schule, das vom übrigen Netz getrennt sei, habe es massive Störungen gegeben. Die Untersuchungen hätten ergeben, so Pöhler, dass eine Verbindungsleitung im Erdreich beschädigt sei. Weil eine kurzfristige Baumaßnahme über den Schulhof nicht möglich gewesen sei, habe man eine Funkstrecke aufgebaut. Trotz zahlreicher weiterer Maßnahmen habe es zu Spitzenzeiten weiterhin Störungen gegeben, weil das abgefragte Datenvolumen so hoch sei.

Seit dem 28. Oktober sei das aber vorbei. Der Betrieb laufe störungsfrei und die Internetverbindungen seien stabil verfügbar. Die Rückmeldungen der Schule seien positiv. Als zukünftige Lösung werde eine Glasfaseranbindung im Jahr 2023 angestrebt.