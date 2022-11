Schulmaterialien für geflüchtete Schüler in Paderborn

Die Materialien wurden von der Hilfsorganisation Care Deutschland kostenlos zur Verfügung gestellt. „Wir konnten die Schulstart-Pakete vor allem an iranische, afghanische, ukrainische und syrische Kinder und Jugendliche austeilen. Insbesondere die Grundschüler haben sich über den neuen Schulranzen mit all den Materialien gefreut“, berichtet Magdalena Can, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „(Digitale) Sprachbegleitung Geflüchteter“ am Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft der Universität Paderborn.

In Kooperation mit Dr.-Ing. Anatolii Andreiev, der aus der Ukraine stammt und am Paderborner Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen arbeitet, hat sie Bedarfsanfragen in Helfer-Netzwerken gestartet. Daraufhin wurden rund 120 Schulstart-Pakete für geflüchtete Kinder und Jugendliche, die in der Paderborner Region zur Schule gehen, bei Care Deutschland bestellt, im Y-Gebäude der Universität gelagert und dort an über 50 Schulkinder verteilt. Bereits Ende September haben die ehrenamtlichen Helfer 40 ukrainische Schüler mit Schulpaketen zu Hause überrascht. Ein weiterer Tag für die Ausgabe der restlichen Pakete an Schüler aus der Ukraine ist in Planung.