Schützen feiern rauschenden Winterball in Marienloh

Die Marienloher Schützen der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft haben mit vielen Gästen ihren Winterball in der Schützenhalle gefeiert. Oberst Andreas Mertens konnte am vergangenen Samstag (4. Februar) Abordnungen der Heidekompanie, der Residenzkompanie Schloß Neuhaus und den Schützenvereinen aus Neuenbeken, Schlangen, Benhausen und Bad Lippspringe begrüßen.

Schützenhalle in festlichen Ballsaal verwandelt – Tombola mit mehr als 500 Sachpreisen

Das Marienloher Kaiserpaar Elke und Thomas Bensick (drittes Paar von links) konnte zum Winterball in der Schützenhalle Majestäten der Gastvereine aus Paderborn, Schlangen und Bad Lippspringe begrüßen.

Die Schützenhalle in dem Paderborner Ortsteil wurde im Vorfeld mit viel Aufwand in einen festlichen Ballsaal verwandelt. Ein Höhepunkt war auch in diesem Jahr wieder die große Tombola mit mehr als 500 Sachpreisen.

Oberst Andreas Mertens ließ es sich nicht nehmen, dem Ehrenhauptmann der Heidekompanie und Freund der Marienloher Schützenbruderschaft, Heinz Josef Nötges, nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren.

Die Partyband Relax, erstmalig in Marienloh zu sehen und zu hören, heizte den Gästen ordentlich ein, und die Besucher feierten ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden.