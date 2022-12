Schützenfeste der Superlative in Boke und Ostenland

Delbrück

Die einen mussten sich zwei Jahre lang gedulden, ehe das Kreisschützenfest in Boke über die Bühne gehen kann, die anderen halten am geplanten Bundesschützenfesttermin in Ostenland fest. So kommt es, dass binnen sieben Tagen gleich zwei Schützenfestveranstaltungen Delbrücks Ruf als Schützenhochburg deutlich unterstreichen.

Von Axel Langer