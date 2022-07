Schützenverein Benhausen richtet Diözesankönigsabend aus

Der Schützenverein Benhausen richtet zu Ehren des Diözesankönigspaares Bernd und Sandra Petermeier, am Samstag, 6. August, einen Diözesankönigsabend aus. Nach zwei vergeblichen Anläufen, bedingt durch die Corona-Pandemie, kann dieser Ball nun endlich stattfinden.

Am 6. August: Festlicher Ball für die Petermeiers

„Atemberaubende Abendkleider und fesche Schützenjoppen werden zu sehen sein“, verspricht der Schützenverein Benhausen 1836 in einer Pressemitteilung. Festlich soll es beim Diözesankönigsball am Samstagabend zugehen. „Mittendrin werden unter anderem die aktuellen Majestäten Ulrich Göke und Andrea Rentzsch sowie viele Königspaare unserer befreundeten Vereine zu bewundern sein“, so die Benhauser Schützen.

Inmitten der vielen Würdenträger werden auch der Bundeskönig Hans-Christian und Gabi Lummer aus Sudhagen und die amtierenden Diözesankönigspaare aus Münster, Köln, Essen und Aachen erwartet.

Begonnen hatte alles im September 2019. Bernd Petermeier, damals frisch gekürter Schützenkönig in Benhausen und Bezirkskönig des Bezirksverbandes Paderborn-Stadt, nahm am Bundesfest der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften in Schloß Neuhaus teil. Mit 25 von 30 möglichen Ringen wurde er der neue Diözesanschützenkönig der Diözese Paderborn.

Der Festakt am 6. August beginnt um 18 Uhr mit einer Schützenmesse. Nach einem kurzem Marsch zur festlich geschmückten Schützenhalle, einer offiziellen Begrüßung ab etwa 20 Uhr, wird der Tanz mit der „Prime-Time-Band“ beginnen.