Schützenverein Gesseln: Johannes Meiß dreifach gefeiert

Paderborn/Elsen-Gesseln

Oberst Michael Hachmeyer hat beim Schützenfrühstück des Schützenvereins Gesseln 1906 den höchsten Orden des Vereins, den „Verdienstorden am Bande“ an Johannes Meiß überreicht. Meiß erhielt zusätzlich noch den Orden für seine 50-jährige Mitgliedschaft und feierte zudem am Schützenfest-Montag seinen 66. Geburtstag.