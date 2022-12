Schwarz-Grün stimmt allein für Paderborner Etat 2023

Der Haushalt 2023 der Stadt Paderborn ist beschlossene Sache. CDU und Grüne haben am Donnerstagabend (15. Dezember) mit ihrer Mehrheit im Rat dem Finanzplan die notwendige Zustimmung erteilt. Es gab allerdings 18 Gegenstimmen.

Die schwarz-grüne Mehrheit im Paderborner Rat musste sich am Donnerstag bei der Verabschiedung des Haushalts viel Kritik anhören.

Erneut wird mit einem dicken Minus in Höhe von 11 Millionen Euro kalkuliert. Der Abstand zur gefürchteten Haushaltssicherung wird somit immer kleiner. Hinzu kommt, dass das tatsächliche Defizit noch viel größer ist, weil die Mehrausgaben, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, nicht Bestandteil des Haushalts 2023 sind.

Von den anderen Parteien gab es heftige Kritik an den Beschlüssen von Schwarz-Grün, an der Verwaltung und an Bürgermeister Michael Dreier. Und es gab vor allem eins: Ablehnung für den Etat. SPD, FDP, FÜR Paderborn, Linksfraktion, AfD, Die Fraktion und Ratsherr Verani Kartum votierten gegen den Haushalt, für den Kämmerer Markus Tempelmann allerdings lobende Worte fand. Er betonte, dass das geplante Defizit von ursprünglich 13 auf 11 Millionen Euro gesunken sei. „Es ist ein rundum gelungener Haushalt“, stellte er fest. Die Stadt sei in der Lage, Investitionen von 105 Millionen Euro zu tätigen.

Wie mehrfach berichtet, werden im kommenden Jahr für die Bürger etliche Gebühren steigen: Das betrifft Müllabfuhr, Straßenreinigung, Friedhofsnutzung und das Abwasser. Und das Parken in der City wird ebenfalls teurer. Unangetastet bleiben nur die Grund- und Gewerbesteuern.

CDU: Gebührenerhöhungen unvermeidbar

In seiner Rede verwies Fraktionschef Markus Mertens darauf, dass es den Christdemokraten wichtig gewesen sei, die Gewerbe- und Grundsteuern konstant zu halten. „In dieser finanziell schwierigen Zeit dürfen wir die Paderborner nicht zu sehr belasten“, erklärte er. Die Gebührenerhöhungen hingegen seien unvermeidbar. Mertens ging darauf ein, dass die Stadt unter dem Eindruck schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen kurz vor dem Absturz in die Haushaltssicherung stehe. „Was die Situation in Paderborn angeht, so lebten wir vielleicht nicht auf einer Insel der Glückseligen, aber immerhin konnten wir lange Zeit zumindest eine solide Finanzlage für uns reklamieren. Jetzt muss man sich eingestehen, dass die Rahmenbedingungen ungünstig sind.“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Mertens. Foto: CDU

Die Kommunen müssten sich mit immer mehr Aufgaben beschäftigen, weil Land und Bund zwar „die Musik bestellten, aber nicht zahlten“. Hinzu kämen die ausufernden Baukosten, die die Preise für Maspernhalle und Stephanusschule explodieren ließen. Mertens forderte, dass es Baupreis-Obergrenzen samt Frühwarnsystem geben müsse. Werde ein Projekt absehbar teurer, müsse an anderer Stelle gespart werden. „So muss das jeder Private auch machen.“ Auf extrem steigende Ausgaben stellt sich die CDU auch beim Ausbau des ÖPNV ein. „In der Prognose des Padersprinters wird in jedem der kommenden Jahre im Schnitt eine Kostensteigerung von über einer Million Euro und mehr erwartet. Geld, das wir nicht haben. Diese Entwicklung wird kaum eine Kommune stemmen können. Hier muss Hilfe von außen kommen“, appellierte Mertens an Bund und Land, die Stadt mit der Lösung der Mobilitätswende nicht allein zu lassen.

Die Aufgabenkritik in der Verwaltung sei angesichts der Haushaltslage dringend notwendig, so Mertens. Es müsse 2023 darum gehen, Effizienzgewinne zu erzielen. Es werde künftig darum gehen müssen, den Spagat zwischen Sparsamkeit und Entwicklung der Heimatstadt zu vollführen. Wichtig ist der CDU auch, die Schulentwicklungsplanung und das Streetwork nach vorne zu bringen sowie die Tornadoschäden zu beseitigen.

Grüne setzen auf Effizienz durch Digitalisierung

Für die Grünen hielt Ratsherr Gerrit Pape die Haushaltsrede. Auch die Grünen setzen darauf, mit der Aufgabenkritik und der Digitalisierung in der Verwaltung noch einiges an Effizienz zu heben. Die sei auch vor dem Hintergrund der Investitionen zur Umsetzung des Klimaaktionsplans notwendig. Gerrit Pape betonte: „Wir haben die Verantwortung, den Haushalt zu konsolidieren. Wir haben die Verantwortung, den menschengemachten Klimawandel zu stoppen. Aber vor allem haben wir auch die Verantwortung, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und dieser Verantwortung kommen wir mit diesem Haushalt nach.“

Der Ausbau des Streetworks, Frühe Hilfen für Familien in Form einer Stelle für eine Familienhebamme und der Ausbau der Schulentwicklungsplanung sowie der Schulsozialarbeit seien den Grünen im Haushalt 2023 mit Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen besonders wichtig. Trotz der Finanzlage sei es aber auch richtig, dass „wir die großen Projekte wie Bahnhof mit Mobilitätshub, die neue ZOH, die Revitalisierung der Königsplätze und auch das Stadthaus vorantreiben“.

SPD: Zu viele Fragen bleiben im Haushalt unbeantwortet

Ratsherr und stellvertretender Bürgermeister Martin Pantke machte unmissverständlich deutlich, dass die Sozialdemokraten dem Haushalt nicht die Zustimmung erteilen könnten. Zu viele Fragen seien nicht abschließend beantwortet. Dazu zählte er die Sanierung und den Umbau der Maspernhalle, den Ausbau der Benhauser Straße sowie den Ausbau des Offenen Ganztags an den Schulen. Auch die Kostenentwicklung durch die Veränderungen beim Nahverkehrsbund NPH seien nicht abschätzbar und würden zu einer Belastungsprobe mit dem Kreis führen, mutmaßte der SPD-Mann.

Martin Pantke (SPD) Foto: SPDPaderborn

Grundsätzlich sei die SPD zufrieden, dass sie sich mit einigen Ideen im Finanzplan habe verewigen können. „Wir freuen uns, dass unser Antrag für eine bessere Medienausstattung der Stadtbibliothek und das Prinzip pay what you want für die Museen und Galerien nun mehrheitsfähig waren.“ Dennoch: Auch die Nutzung der Stadtbibliothek sollte künftig kostenfrei sein, um auch Menschen mit geringen finanziellen Möglichkeiten den freien Zugang zu gewährleisten.

Kritik übte Pantke an der Darstellung von CDU und Grünen, mit der Digitalisierung schnelle Einsparungen vornehmen zu können. Dabei handele es sich um eine „Luftbuchung“, so Pantke, denn: Derzeit werde für die Digitalisierung massiv Personal aufgestockt, statt eingespart. Zum Schluss appellierte er an die Debattenkultur im Rat. Er wünsche sich einen kritischen, aber respektvollen Umgang.

FDP: Schwarz-Grün steuert auf finanziellen Abgrund zu

In Vertretung für FDP-Fraktionschef Alexander Senn ergriff Sascha Pöppe das Wort für die Liberalen. Er begründete die Ablehnung des Haushalts damit, dass Schwarz-Grün weiter auf den finanziellen Abgrund zusteuere. „Zukunftsorientierte, nachhaltige und gerechte Haushaltspolitik sieht für uns im Ergebnis anders aus“, sagte der FDP-Ratsherr. Eine Generationengerechtigkeit sei nicht erkennbar.

Massive Kritik äußerte er am massiven weiteren Stellenausbau. „Vor 10 Jahren brauchten wir noch 9,79 Stellen pro 1000 Einwohner, heute sind es schon 13,63 Stellen pro 1000 Einwohner“, rechnete Pöppe vor. Statt die Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken und die Bedingungen für die Beschäftigten und Unternehmen zu verbessern, würden in der Stadt Plätze und Flächen für viel Geld aufgehübscht, Parkplätze reduziert sowie der Zugang zur Innenstadt erschwert. Pöppe abschließend: „Dieser Haushalt befeuert ein ausuferndes städtisches Aufgabenportfolio, die negative wirtschaftliche Entwicklung der Innenstadt sowie der Stadtteilzentren und ignoriert die Lebensrealität der Paderborner.“

AfD kritisiert „Projekte des Überflusses“

Im gewohnt aggressiven Tonfall äußerte sich die AfD. Die Rede wurde von Fraktionschef Marvin Weber vorgetragen. Er warf CDU-Chef Markus Mertens vor, dass dieser nicht bereit sei, für die prekäre Finanzlage die Verantwortung zu übernehmen. Mertens mache dafür, so Weber, „höhere Mächte“ verantwortlich. Weber zu Mertens: „Das können Sie gerne ihrer Seniorenunion auf einer Kaffeefahrt erläutern, nicht aber uns mündigen, aufgeweckten Bürgern mit Zukunft, die stets rechtzeitig davor gewarnt und eine Vielzahl von Anträgen zur kommunalen Sparsamkeit gestellt haben.“

Weber sprach außerdem von „kostenaufwendigen und ideologisierten Projekten des Überflusses aus den Visionen der Paderborner Politschickeria“ und kritisierte das wachsende Personal in der Verwaltung als Verwalter, „die verwalten, bis die Verwalter Verwalter verwalten“. Und auch dieses Zitat entstammt der Rede des AfD-Ratsherrn: „Die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts, die illegale Massenmigration in unsere Sozialsysteme, muss schnellstmöglich auch und gerade in Paderborn beendet werden.“ Die Ablehnung des Haushalts durch AfD kam postwendend.

Linksfraktion sieht Prioritäten falsch gesetzt

Scharfe Kritik am Kurs von Schwarz-Grün äußerte Reinhard Borgmeier. Der Fraktionschef der Linksfraktion führte vor Augen, dass CDU und Grüne zwar Geld für den Umbau des Rosentores einsetzen wollen, aber für die Tafeln und die Sozialarbeit nur Almosen übrig hätten. Und anstatt die Bürger zu entlasten, werde 2023 kräftig an der Gebührenschraube gedreht. Gleichzeitig verwies er darauf, dass aus Sicht der Linken die Anhebung der Parkgebühren noch deutlich höher hätte ausfallen können. Aber hier stecke wohl noch immer die „Auto-Vorrang-Denke“ in den Köpfen.

FÜR Paderborn befürchtet massive Steuererhöhungen 2024

Fraktionschef Stephan Hoppe betonte, dass die Mehrheit aus Schwarz-Grün die Stadt viel Geld koste, weil sehr entfernte politische Positionen übereingebracht werden müssten. Er habe erhebliche Zweifel, so Hoppe, wie die Mehrheit es hinbekommen wolle, beim ÖPNV eine komfortable Taktverdichtung hinzubekommen, die bezahlbar sei. Zudem mangele es der Verwaltung und der CDU an einem Problembewusstsein. Anders sei der üppige Stellenausbau nicht erklärbar. Hoppes Fazit: „Es wird 2024 nur durch massive Anhebungen bei den kommunalen Steuern möglich sein, die heute beschlossenen Fehler zu korrigieren.“

Haushaltstipps verabreichte in diesem Jahr übrigens Kevin Dierkes von „Die Fraktion“. In seinem satirischen Beitrag ging es unter anderem um Kalkrückstände auf Bad-Armaturen und deren Beseitigung. Ratsherr Verani Kartum (parteilos) lehnte, ebenso wie Dierkes, den Haushaltsplan ab.