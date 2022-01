Schwarze Wasserfälle in Paderborn

Daniela Baumann ärgert sich schwarz, dass sie am Freitag bei der Eröffnung ihrer Ausstellung im Kunstverein Paderborn nicht dabei sein kann. Sie liegt mit Grippe im Bett. Schwarz ist übrigens ihre künstlerische Handschrift. Die 61-Jährige, die in Solingen und Düsseldorf lebt und arbeitet, setzt seit Jahren ausschließlich auf diesen Farbton.

Daniela Baumann stellt Werke aus jüngerer Zeit im Kunstverein am Kamp aus

20 Werke aus jüngerer Zeit sind in der Ausstellung „The way_in between“ (Der Weg dazwischen) in Paderborn zu sehen. Baumann lote mit der Begrenzung auf Schwarz nicht nur farblich Grenzen und Möglichkeiten aus, sondern auch inhaltlich, indem sie sich mit Raum und Zeit befasse, erläuterte die Vorsitzende des Kunstvereins, Alexandra Sucrow, am Donnerstag.