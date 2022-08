Schwerverletzt: 19-Jähriger von Mauer gestürzt

Ein 19-Jähriger hat sich in Paderborn laut Polizei beim Sturz von einer Grundstücksmauer am Stadelhof schwere Verletzungen zugezogen.

In der Nacht zu Sonntag in Paderborn

Eine Zeugin sah den weiteren Angaben zufolge gegen 2 Uhr eine Person auf einem Gerüst vor einem Gebäude: Der offensichtlich angetrunkene Mann lief über das Gerüst und kletterte dann über einen Stromverteilerkasten auf die etwa vier Meter hohe Mauer.

„Er stürzte herunter und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt“, so die Polizei weiter. Die Zeugin leistete dem 19-jährigen Paderborner Erste Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unglücksort wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht.