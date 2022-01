Schwierige Schwimmausbildung

Die DLRG Ortsgruppe Paderborn hat ihren langjährigen Ortsgruppenvorsitzenden Achim Sandmann, der 2020 den Vorsitz an Pierre Rojahn abgegeben hatte, beim Helfermahl zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Helfermahl der DLRG Ortsgruppe Paderborn – Ehrenvorsitz an Achim Sandmann verliehen

Das 54. Helfermahl der DLRG-Ortsgruppe Paderborn war eine Mischung aus Tradition und Neuerungen. Tradition ist für die Ortsgruppe, sich einmal mit Jahr mit dem Helfermahl bei allen unermüdlichen Helfern, Sponsoren und Unterstützern zu bedanken. Neu war die Entscheidung, auf den Spiegelsaal in Schloß Neuhaus auszuweichen und eine 2G-Plus-Regelung einzuführen, um die geltenden Bestimmungen einzuhalten.

Der Ortsgruppenvorsitzende Pierre Rojahn bedankte sich bei Allen für das Durchhalten und die trotz der Pandemie ungebrochene Unterstützung. Im Moment stünden mit dem Abarbeiten der sehr langen Warteschlangen in der Schwimmausbildung und dem Umbau der Wasserrettungsstation am Lippesee große Herausforderungen an. Pierre Rojahn appellierte eindringlich, trotz steigender Infektionszahlen alles dafür zu tun, die Schwimmbäder offen zu halten. Erneute Schwimmbadschließungen hätten fatale Folgen.

Auch Bürgermeister und Schirmherr Michael Dreier bedankte sich für die Arbeit der Ortsgruppe. Er betonte, dass es nicht mehr selbstverständlich sei, sich so in einer Hilfsorganisation zu engagieren und das rein ehrenamtlich. Rüdiger Hölscher, Kommunalreferent von Westfalen Weser berichtete von einem DLRG-Projekt, das 2022 als Leuchtturmprojekt gefördert wird. Der Wasserrettungsdienst am Lippesee wird um eine Fahrrad-Sanitätsstreife erweitert. Karl-Heinz Dierkes überbrachte den Dank des DLRG-Bezirks Hochstift.

Als Programm war ein Vortrag über den Umbau der Wasserrettungsstation angekündigt. Stattdessen gab es als Überraschung einen Vortrag über das Wirken des langjährigen Ortsgruppenvorsitzenden Achim Sandmann, der 2020 den Vorsitz an Pierre Rojahn abgegeben hatte. Achim Sandmann wurde beim Helfermahl zum Ehrenvorsitzenden der DLRG Ortsgruppe Paderborn ernannt.

Mit der OG-Paderborn-Medaille für verdiente Jugendliche wurden Richard Wirth und Leon von Glahn ausgezeichnet. Jana Rojahn erhielt ein Präsent für ihre Hilfsbereitschaft bei mehreren Veranstaltungen. Das Helfermahl endete mit einem Essen bei netten Gesprächen.