Schwimmen und Saunieren wird teurer

Wassersportler und Saunafreunde müssen sich auf steigende Eintrittspreise einstellen. Wie die Paderbäder mitteilen, werden aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung der vergangenen Jahre zum 1. Januar 2022 die seit Januar 2017 geltenden Eintrittspreise in den Paderborner Hallen- und Freibäder angepasst.

Demnach wird der Eintrittspreis für die Schwimmoper für Erwachsene von 4,30 Euro auf 4,60 Euro erhöht. Das ermäßigte Ticket kostet dann 2,90 Euro statt bislang 2,70 Euro. Für die übrigen Bäder (Rolandsbad, Waldbad, Alisobad und Residenzbad) zahlen Erwachsene dann statt 3,50 Euro nun 3,80 Euro. Ermäßigte Tickets kosten laut den Angaben in diesen Bädern 20 Cent mehr, also 2,20 Euro statt bislang 2 Euro.

Des Weiteren werde der Preis für die Erwachsenen-Saisonkarte für die Freibäder Rolandsbad und Waldbad von 70 Euro auf 77 Euro erhöht, die ermäßigte Saisonkarte gebe es vom neuen Jahr an für 34 Euro (statt 31 Euro). Laut der Ankündigung kostet eine FamilienSaisonkarte dann 100 Euro (statt bisher 92 Euro). Für die Sauna der Schwimmoper steige der Eintritt (Sauna Plus) von 16 Euro auf 16,50 Euro. Die 11er-Karte (Sauna Plus) koste dann entsprechend 165 Euro (statt bislang 160 Euro). Der Preis für die Frühsauna sowie die Babysauna steige den Angaben zufolge von 7,70 Euro auf 8 Euro.

„Die Vormittagssauna und die Sauna am Donnerstag werden zukünftig 13,60 Euro statt zuvor 13,30 Euro kosten und der Mondscheintarif erhöht sich von 11 Euro auf 11,50 Euro“, so die Paderbäder. Der Kindertarif für die Textilsauna am Montag wachse um 20 Cent auf 2,90 Euro.

Weitere Infos gibt es unter www.paderbaeder.de oder unter Telefon 05251/148780.