SCP-Aktion: Becherpfand spenden

Dazu stellt der Verein im Stadion-Umlauf separate Tonnen auf, in die das Pfand eingeworfen werden kann.

Auch SCP-Partner Rewe beteiligt sich an der Aktion. Vom 25. Oktober an erhalten Kunden in ausgewählten Märkten im Stadt- und Kreisgebiet Paderborn für einen Zeitraum von vier Wochen die Möglichkeit, Pfandbons direkt am Leergut-Automaten zu spenden. Die gesammelten Beiträge fließen an die Westfalen-Sport-Stiftung, die das Geld an die betroffenen Vereine weiterleitet. Zusätzlich können Spendengelder auf das Stiftungskonto eingezahlt werden: Sparkasse Unna Kamen, IBAN: DE77 4435 0060 0000 0758 38, Stichwort „Fluthilfe“.

„Das Hochwasser hat viele Vereine hart getroffen. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass sich die Fußball-Familie gegenseitig unterstützt. Wir hoffen, dass wir mit unserer Sammelaktion eine stolze Summe erreichen und betroffenen Vereinen helfen können“, erklärt SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger.

Mit einem exklusiven Vorkaufsrecht für Dauerkarten-Inhaber hat der SCP jetzt auch den Ticketverkauf für das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 (Samstag, 6. November, 13.30 Uhr, Benteler-Arena) gestartet. Bis Sonntag, 24. Oktober, 23.59 Uhr können alle Dauerkarten-Inhaber der Saison 2019/2020 ihren angestammten Steh- oder Sitzplatz buchen. Mitglieder werden in einer weiteren Verkaufsphase berücksichtigt. Der Kartenverkauf findet weiterhin personalisiert statt; eine Kontrolle beim Stadionzutritt entfällt jedoch bis auf Weiteres, teilt der Verein mit.

Der SCP 07 weist aber darauf hin, dass jeder Erwerber verpflichtet ist, die Kontaktdaten der Kartennutzer für die zuständigen Behörden über einen Zeitraum von vier Wochen nach dem jeweiligen Heimspiel vorzuhalten und auf Anforderung zu übermitteln hat.