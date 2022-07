SCP wird beim Heimtrikot nostalgisch

Paderborn

Mit einem nostalgischen Heimtrikot gehen die Spieler des SC Paderborn 07 in die Zweitliga-Saison 2022/2023. Der neue Dress soll eine optische Hommage an das Hermann-Löns-Stadion sein, so der Verein. Die ehemalige Spielstätte der Paderborner feiert in diesem Jahr ihr 65-jähriges Bestehen.