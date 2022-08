Nach dem Tornado sind Gutachter am Zug

Paderborn

Etwas mehr als drei Monate sind seit dem verheerenden Tornado in Paderborn vergangen. Die Reparaturen an verschiedenen Gebäuden sind längst nicht abgeschlossen. Teilweise sind nun auch Gutachter am Zug. Sie sollen ihre Einschätzung abgeben, beispielsweise zu Schäden am Technischen Rathaus.

Von Rajkumar Mukherjee