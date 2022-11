Appell aus dem Tal des Friedens

Büren

Wie wichtig das Erinnern an Opfer von Gewalt und Kriegen ist, verdeutlicht der Volkstrauertag. In diesem Jahr geht der Blick besonders auf den derzeitigen Krieg in der Ukraine. Dies verdeutlichte Christoph Rüther, Landrat im Kreis Paderborn, bei der Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof in Büren-Böddeken.

Von Hans Büttner