SEK fasst kriminellen Ex-Rocker

Flucht endete im April an einer Garage in Sennelager – nach kurzem Klinikaufenthalt tauchte 34-Jähriger unter

Staatsanwalt Moritz Kutkuhn bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung, dass der per Haftbefehl gesuchte Ex-Rocker Akan Y. nun in Bielefeld festgenommen wurde. Informationen dieser Zeitung zufolge soll der SEK-Zugriff an der Kafkastraße in Bielefeld-Altenhagen stattgefunden haben. Dort soll sich der 34-Jährige bei seiner Frau versteckt haben.