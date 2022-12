Paderborner Seniorin tauscht Führerschein gegen Bus-Abo

Paderborn

„Ich möchte sicher sein in dem, was ich tue“, sagt die 74-Jährige. Vor knapp drei Jahren hat sich Brigitte Jung von ihren geliebten Kleinwagen getrennt. Seitdem sie an einem ihrer Augen erkrankt ist, fühlt sie sich beim Autofahren nicht mehr sicher. In diesem Jahr beschloss Brigitte Jung auch ihren Führerschein abzugeben, jetzt kann sie ein halbes Jahr kostenlos Bus fahren.

Von Lisa Richter