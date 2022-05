Seniorenunion Paderborn wählt einstimmig Richard Erb an die Spitze

Zum neuen Vorsitzenden der Seniorenunion wählten die Anwesenden einstimmig Richard Erb. Seine Stellvertreter sind der ehemalige Paderborner Bürgermeister Heinz Paus und der ehemalige stellvertretende Landrat Vinzenz Heggen.

Ihnen und dem Schriftführer Wilhelm Beckmann, seinem Stellvertreter Franz-Josef Kaiser sowie den sieben Beisitzenden Michael Becker, Walter Brocke, Rudi Butterwegge, Elisabeth Epping, Angelika Leonard, Günter Pedron und Karl-Heinz Wange wünschte der scheidende Vorstand Glück und Erfolg bei der Arbeit.

Dem Vorschlag, Joseph Vögele als Dank für seine intensive Arbeit zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen, stimmten die Mitglieder unter großem Beifall zu

Als Versammlungsleiter fungierte der Vorsitzende der Kreisseniorenunion Peter Fröhlingsdorf. Anwesend waren als Gäste Bürgermeister Michael Dreier und der Landtagsabgeordnete Daniel Sieveke, die in ihren Grußworten an die beeindruckende politische Laufbahn von Joseph Vögele erinnerten. Telefonisch hatte sich zuvor der Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann gemeldet, um seinen Dank an den scheidenden Vorstand zu übermitteln und dem neuen viel Erfolg zu wünschen.