Schützen in Paderborn-Sennelager feiern 100. Geburtstag

Die Generalversammlung der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Sennelager stand ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens, das in diesem Jahr gefeiert wird. Zudem standen zahlreiche Wahlen an.

In seinem Grußwort zur Generalversammlung bedankte sich Pastor Tobias Dirksmeier für die Einladung und für die Teilnahme der Sennelager Schützen bei der Einführung zum Leiter des Pastoralverbundes. Er bedauere, dass er bei Fertigstellung des neuen Pfarrhauses in Schloß Neuhaus von Sennelager wegziehen müsse. Anschließend ernannte Oberst Elmar Fortak Tobias Dirksmeier zum neuen Präses der Bruderschaft und sicherte ihm die volle Unterstützung zu.

Im Zuge der anstehenden Neuwahlen wurden Oberstleutnant Helmut Bartsch und Kassierer Dietmar Höddinghaus in ihren Ämtern bestätigt. Dies galt auch für den zweiten Schriftführer Marcel Hußmann, den stellvertretenden Kommandeur Burkhard Kamp, Presseoffizier Michael Schulz, Spendenmeister Matthias Tepper, Platzmajor Dirk Wiesing, die Mitglieder des Ehrengerichts Leo Mays und Josef Wiesing und Fahnenoffizier Tobias Bewermeyer.

Markus Göllner stellte sich nicht erneut zur Wahl als Quartiermeister. Zu seinem Nachfolger wurde sein bisheriger Stellvertreter Dieter Hemken gewählt, der zum Leutnant ernannt wurde. Markus Göllner und Jan Thauern wurden zu stellvertretenden Quartiersmeistern gewählt. Ingo Mersch, Reinhard Vogt, Jürgen Liß und Frederic Igges wurden als Platzoffiziere von der Versammlung bestätigt. Neuer Platzoffizier ist Christian Rothenberg, der zum Leutnant ernannt wurde.

In der Schießabteilung wurde bei deren jüngster Versammlung Ingo Mersch zum neuen Leiter der Abteilung gewählt. Er tritt die Nachfolge von Hartwig Jüde an, der im vergangenen Jahr verstarb.

In den Abteilungen wiedergewählt wurden Michael Pustmüller als Hauptmann der 1. Kompanie, Stefan Thorwesten als Hauptmann der 4. Kompanie, Leander-Noel Steffens als stellvertretender Jungschützenmeister, Kevin Bartel als stellvertretender Hauptmann der 2. Kompanie, Daniel Riekschnietz als stellvertretender Hauptmann der 4. Kompanie, Wolfgang Rings als stellvertretender Leiter der Schießabteilung und Ilona Rodehutskors als zweite Vorsitzende des Spielmannszugs.

Tradition erleben – Zukunft gestalten

Die Bruderschaft feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Unter dem Jahresmotto „Tradition erleben - Zukunft gestalten“ berichtete Oberst Elmar Fortak von den bevorstehenden Feierlichkeiten. So wird am 30. April ein Kaiserschießen und ein Schießen um den Titel „König der Könige“ stattfinden. Bei letzterem werden die amtierenden Könige aus den Bruderschaften Schloß Neuhaus, Hövelhof, Ostenland, Sande, Stukenbrock-Senne und Sennelager teilnehmen. Nach den Schießwettbewerben soll in der Schützenhalle in den Mai getanzt werden.

Im Anschluss berichtete Oberst Fortak über den Ablauf des Jubiläumsschützenfestes (26. bis 29. Mai). Hier werde der Sonntag mit dem großen Festmarsch im Mittelpunkt stehen. Oberstleutnant Helmut Bartsch berichtete der Versammlung, dass zum Jubiläumsschützenfest ein neuer Königsorden aufgelegt werden soll, der den bisherigen Orden ablöst. Abschließend wies Oberst Fortak auf anstehende Termine hin, wie den Winterball am Samstag, 28. Januar (19.30 Uhr).