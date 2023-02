Schützen in Sennelager feiern rauschenden Winterball

In einer wunderbar dekorierten Schützenhalle mit einer aufwändigen Lichtinstallation hat die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft einen rauschenden Winterball gefeiert. Es war der Startschuss in das 100-jährige Vereinsjubiläum der Schützen aus Sennelager.

Im Mittelpunkt des Abends stand der amtierende Hofstaat mit seinem charmanten Königspaar Dirk und Christine Koch. Eröffnet wurde der Winterball mit einem Sektempfang für die Ehrengäste und die diesjährigen Jubilare der Bruderschaft.

Nach dem Einmarsch des Hofstaates begrüßte Oberst Elmar Fortak die zahlreichen Gäste, insbesondere die Schützenbruderschaften aus Hövelhof, Sande, eine Abordnung der Hatzfelder Kompanie vom Bürgerschützenverein Schloss Neuhaus sowie eine Abordnung des britischen Militärs.

Nach dem Ehrentanz der Königspaare wurde bis in den frühen Morgen zu bester Musik von Voice and Beats gefeiert. „Der Auftakt in unser Jubiläumsjahr hätte nicht besser sein können. Der Ball war gut besucht und die Gäste hatten Lust zu feiern. So kann es in diesem Jahr weitergehen“, meinte Oberst Elmar Fortak.