Sennelager trauert um Hartwig Jüde

In Sennelager herrscht große Trauer: Schießmeister Hartwig Jüde hat den Kampf gegen die Krankheit Leukämie verloren und ist am vergangenen Mittwoch, 31. August, im Alter von 58 Jahren gestorben.

Wie berichtet, war Hartwig Jüde dringend auf eine Stammzellenspende eines „genetischen Zwillings“ als Stammzellenspender angewiesen. Denn er war gleich an zwei Leukämien erkrankt. Neben einer Chronischen Lymphatischen Leukämie (CLL) kam vor wenigen Wochen noch eine Akute (ALL) hinzu. „Nach Angaben von Ärzten ist das äußerst selten. Zwei böse Leukämien kämpfen jetzt gegen mich“, sagte der Schütze noch im Juli dieser Zeitung.

In dieser schweren Zeit erfuhr er einen großen Rückhalt von seiner Familie sowie Freunden, Nachbarn und Bekannten aus dem Schützenverein Sennelager, dem er drei Jahrzehnte angehörte und den er 2017 an der Seite seiner Lebensgefährtin Conny als Schützenkönig regierte.

Die Entwicklung der Schießsportabteilung geprägt

2002 wurde Hartwig Jüde zum Schießmeister und Leiter der Schießabteilung gewählt. „In den folgenden 20 Jahren als Schießmeister hat er unsere Schießsportabteilung geprägt. Während dieser Zeit hat Hartwig, trotz seiner 2005 festgestellten Leukämieerkrankung dafür gesorgt, dass wir bis heute auf eine beispiellose Entwicklung unseres Schießsportes in Sennelager zurückblicken können. Hartwig war maßgeblich daran beteiligt, dass die Schießsportler*innen seit 2019 auf einer elektronischen Schießanlage trainieren und ihre Wettkämpfe austragen können“, schreibt der Verein in seinem Nachruf.

Für seine Verdienste wurde der Oberleutnant 2014 mit dem silbernen Verdienstkreuz und 2019 mit dem Hohen Bruderschaftsorden vom Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften geehrt. Für die herausragende Tätigkeit als Schießmeister ist Hartwig Jüde 2011 mit dem Ehrenkreuz des Sports in Bronze ausgezeichnet worden. Im Jahr 2015 erhielt er das Diamantschliffabzeichen St. Hubertus in Silber.

Jahr für Jahr die Schützenfamilie begeistert

Neben seiner Tätigkeit als Leiter der Schießabteilung, füllte Hartwig zwischen 2011 und 2021 das Amt des Getränkewartes unserer Bruderschaft aus. „Geradezu legendär waren seine Jahresberichte der Schießabteilung anlässlich der jährlichen Generalversammlung. Mit viel Witz und Heiterkeit aber auch dem nötigen Respekt begeisterte Hartwig Jahr für Jahr die anwesende Schützenfamilie“, heißt es weiter.

Bei der Typisierungsaktion, die die Familie, Freunde und die Schützen mit der DKMS auf die Beine stellen wollten, hätte ein genetischer Zwilling gefunden werden müssen. „Lassen Sie sich typisieren“, hatte der Schützenverein um Oberst Elmar Fortak die Bürger aufgefordert. Öffentliche Aufrufe, sich bei der DKMS typisieren zu lassen, gab es zudem unter anderem bei einem Heimspiel des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn 07. Während eines Benefizschießens des Bezirksverbandes Paderborn-Land wurden am vergangenen Samstag Spenden für die DKMS gesammelt. Drei Tage zuvor hatte Hartwig Jüde den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet an kommenden Donnerstag, 8. September, um 14 Uhr in der Kapelle des Friedhofes in Sennelager statt. Von Beileidsbekundungen am Grab bittet die Familie abzusehen.