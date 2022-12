Serie von Autoeinbrüchen in Paderborn

Bei der Polizei Paderborn sind allein in den vergangenen zwei Wochen, 8. bis 22. Dezember, 67 (versuchte) Autoeinbrüche angezeigt worden. In etwa der Hälfte der Fälle blieb es laut Polizei beim Versuch, das Fahrzeug zu knacken, aber unabhängig davon gilt der Rat: „Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück.“

67 Anzeigen in den vergangenen zwei Wochen

Den weiteren Angaben zufolge verzeichnet die Polizei seit Mitte des Jahres einen Anstieg dieser Kriminalitätsform in der Paderborner Kernstadt. In den vergangenen Wochen habe sich die Situation trotz einiger Ermittlungserfolge und Tatklärungen sowie Präventionsmaßnahmen nochmals verschärft, heißt es.

Laut Kripo ist das gesamte Stadtgebiet betroffen – mit Schwerpunkten im Bereich Fürstenallee und Borchener Straße. Die Täter schlagen häufig auf Parkplätzen oder in kleineren Parkhäusern zu. Aus der Tiefgarage Königsplatz wurde beispielsweise nicht eine Tat gemeldet.

Meistens werden die Scheiben eingeschlagen

Ziel der Kriminellen sind Portmonees und Handys, die nicht selten offen im Fahrzeuginneren liegen. Daneben werden Sonnenbrillen, Taschen, Rucksäcke und auch wertlose Dinge entwendet. In einigen Fällen hatten es die Täter leicht, denn die Autotüren waren nicht verschlossen. Meistens gelangen die Diebe ins Auto, indem sie Scheiben einschlagen. Gelingt ihnen das nicht und es bleibt beim Versuch des Diebstahls, lassen sie teils hohe Sachschäden zurück.

Hier waren die Autoknacker in den vergangenen zwei Wochen aktiv. Foto: OpenStreetMap/Polizei Paderborn

Zurzeit liegen den Ermittlern Erkenntnisse vor, dass ein oder zwei Täter in kurzer Zeit ganze Serien verüben – besonders an Wochenenden. Vermutlich nutzen sie Fahrräder, um schnell zwischen den Tatorten zu wechseln. Um Tatverdächtige zu ermitteln und festnehmen zu können, bittet die Kripo, verdächtige Beobachtungen auf Parkplätzen umgehend zu melden. Wer verdächtige Personen beobachte, solle sich nicht scheuen, den Polizeiruf 110 zu wählen, heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei rät, Wertsachen und Bargeld immer aus dem Auto zu nehmen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen. Dazu sollten Fenster und Türen, der Kofferraum und das Schiebedach sowie der Tankdeckel stets verschlossen, das Handschuhfach aber geöffnet sein, um zu zeigen, dass auch dort keine Wertsachen verstaut sind.