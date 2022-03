Paderborn

Die 40. Paderborner Puppenspielwochen sind mit dem Puppenspiel „Shakespeare!Macht!Liebe“ frei nach William Shakespeare vom Theater Korona aus Leipzig in der Paderhalle eröffnet worden. So viel Tradition in der Kunst des Puppenspiels sei einmalig, betonte Matthias Träger vom Bundesverband deutscher Puppentheater in seinem Grußwort mit Blick auf die 40. Austragung.

Von Rainer Maler