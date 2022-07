Shirts helfen beim Wiederaufbau des Paderquellgebiets

In seinem Pop-up-Store in der Rosenstraße bietet Jan Petzold von Samstag, 23. Juli, an T-Shirts direkt vom Designer an – unter anderem das PQ-Shirt.

Im „Klamotten-Kiosk“ gibt es T-Shirts direkt vom Designer – jedes Teil hat er in seiner Manufaktur von Hand veredelt: Künstler Jan Petzold bietet im Store eine große Auswahl an Shirts mit Paderborn-Motiven – das Sortiment hält Kleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder bereit.

Im Vordergrund steht aus aktuellem Anlass das PQ-Shirt: Das lebensfrohe Baum-Motiv hat der Designer kreiert, nachdem ein Tornado am 20. Mai zahlreiche Bäume im Paderquellgebiet entwurzelt hatte. „Seit meiner Kindheit verbinde ich viele besondere Momente mit dem PQ – schon mein Vater hat dort früher, unter einer prächtigen Pappel sitzend, auf seiner Harfe gespielt. Daher liegt es mir sehr am Herzen, dass sich das Paderquellgebiet schnell wieder zu einem grünen Ort der Erholung für alle entwickelt“, sagt der gebürtige Paderborner.

Deshalb spendet JPdesign für jedes PQ-Shirt, das im Pop-up-Store in der Rosenstraße oder am Agentur-Standort in der Giersstraße gekauft wird, einen Euro an den gemeinnützigen Verein Freunde der Pader. Dieser Erlös fließt zu 100 Prozent in das Projekt Wiederaufbau Paderquellgebiet. „Ich freue mich, wenn die Shirts sowohl heimatverbundenen Paderbornern als auch Gästen der Paderstadt ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, so Mediengestalter Jan Petzold. Gelegenheit zum Heimat-Shopping haben Besucher ab dem ersten Libori-Samstag in der Rosenstraße 17: Der JPdesign Pop-up-Store öffnet seine Türen erstmals am Samstag, 23. Juli, um 12 Uhr und ist zu Libori täglich geöffnet.