Sia Korthaus feiert in der Paderborner Kulturwerkstatt „Im Kreise der Bekloppten“

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn veranstaltet am Donnerstag, 16. März, um 20 Uhr den „Lila Salon“ zum Internationalen Frauentag. Zu Gast ist die Kabarettistin Sia Korthaus mit ihrem Programm „Im Kreise der Bekloppten“. Die Karten zum Preis von 19,50 Euro (ermäßigt 15 Euro) sind ab sofort im Paderborner Ticket-Center am neuen Standort am Königsplatz 10 erhältlich (Tel. 05251/299750).

Der Lila Salon ist eine der zentralen Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag im März. „Wir freuen uns, dieses Jahr wieder ein vielfältiges Programm zum Internationalen Frauentag auf die Beine stellen zu können und sehen von allen Seiten viel Interesse, sich zu beteiligen und wieder zusammenzukommen“, so die Gleichstellungsbeauftragte Dagmar Drüke. „Der Lila Salon ist Kult, ebenso wie Sia Korthaus. Auch der Aramäische Frauenverein Turo Dislo wird dieses Jahr wieder mit einem orientalischen Buffet dabei sein und für ein geselliges Ambiente sorgen.“

Die Kulturwerkstatt öffnet an dem Abend in ihrem Ausweichquartier am Heinz-Nixdorf-Ring 1 ab 18 Uhr ihre Pforten für den Lila Salon, das Buffet wird um 18.30 Uhr eröffnet. Die Wertmarken für das Essen können nur an dem Veranstaltungsabend vor Ort für 13 Euro erworben werden. Die im Vorverkauf erhältlichen Karten gelten ausschließlich für den Eintritt zu der Kabarettveranstaltung.

Schauspiel, Gesang und Comedy

Mit ihrem Programm zeigt Sia Korthaus ihr komplettes Spektrum der Darstellungskunst: Schauspiel, Gesang und Comedy im fliegenden Wechsel, und sie ist dabei irre komisch. Viele liebgewonnene Figuren tauchen wieder auf, unter anderem Biggi, die mit schlichten Worten die Welt erklärt, Werner, auch nicht gerade ein Hirnchirurg, und die tabulose Oma Emmi, die der Jugend so manche Schamesröte ins Gesicht treibt. Mit all diesen Alter Egos und den aktuellen Komikern, die momentan unsere Welt regieren, ist Sia Korthaus mitten im Kreise der Bekloppten.

Sia Korthaus ist Kabarettistin und erlernte ihr Können unter anderem an der Köln-Comedy-Schule. Zudem studierte sie Sozial- und Theaterpädagogik und nahm Gesangs- und Schauspielunterricht. Bereits seit 1991 präsentiert sie ihr kabarettistisches Talent. Mittlerweile geht Sia Korthaus nach drei Duos und acht Soloprogrammen in Deutschland in die neunte Runde.