Sie helfen armen Paderbornern

„Sparen? Was ist das?“, fragt Helga Gerland. Sie hat im Monat nicht einmal 1000 Euro zur Verfügung. Sie und ihre Tochter leben in zwei Wohnungen im selben Haus. „Einmal unterstütze ich sie, ein anderes Mal sie mich, ich selbst gehe jetzt zur Tafel und schäme mich auch nicht dafür“, sagt die 76-Jährige.

Helga Gerland hat es nicht leicht, aber mit der Paderborner Senioreninitiative eine Stütze in ihrem Leben gefunden. „Man trifft Menschen, mit denen man sich über alles unterhalten kann, man lebt wieder auf und ist herzlich willkommen“, möchte nicht nur sie die Hilfseinrichtung an der Riemekestraße nicht mehr missen.

Die Paderborner Senioreninitiative (PSI) gibt es jetzt seit fünf Jahren. Gegründet wurde sie von Claudia Richter. Als sie im Paderborner Arbeitslosenzentrum (Padalz) an der Grunigerstraße arbeitete, kamen immer mehr Menschen, die kurz vor der Rente standen, mit der Frage zu ihr: „Wie soll ich mit dem Geld auskommen? “ Außerdem wussten viele nicht, wie sie einen Antrag auf Grundsicherung stellen.

Vorsitzende: Erwartungen sind übertroffen worden

Damals habe es keine Beratungsstellen für solche Fragen gegeben, erinnert sich Claudia Richter, und so rief sie die Paderborner Senioreninitiative ins Leben. Nach jetzt fünf Jahren sieht sie ihre Erwartungen übertroffen. „Geplant waren nur die Beratung und die Begleitung zum Amt – daraus ist eine Menge mehr geworden“, sagt sie nicht ohne Stolz.

Hinzu gekommen sind die haushaltsähnlichen Dienstleistungen. Mitglieder des Teams putzen für ältere Menschen Fenster, begleiten sie zum Arzt oder auch zum Konzert, helfen beim Einkaufen oder gehen mit ihnen schwimmen. Unterstützung im Haushalt, Begleitungen und Erledigungen sowie Gesellschaft und Betreuung: Das verschafft den nicht selten isolierten Menschen mehr Lebensqualität.

Auch kleine Fahrzeuge können große Hilfe bringen. Claudia Richter und ihr Hund Emma mit dem motorisierten Dreirad der Paderborner Senioreninitiative. Foto: Oliver Schwabe

„Euch hat der Himmel geschickt“

Die Leistungen für Menschen mit Pflegegrad rechnet die Paderborner Senioreninitiative direkt mit der Versicherung ab. Mehr als 40 Personen nehmen aktuell das Angebot wahr. „Manchmal sind wir die einzigen, die die Leute in der Woche sehen“, weiß Claudia Richter. Die Worte eines 76-jährigen Mannes wird sie nie vergessen: „Euch hat der Himmel geschickt.“

Hinzu gekommen sind auch Projekte wie „Ohne Moos doch was los!“ Darin geht es um Bewegung und gesundes Essen. Montags und donnerstags wird von 8.45 bis 10 Uhr in zwei Gruppen gewalkt, freitags nahrhaft gefrühstückt. Wer an den Pilgertouren des evangelischen Pilgerkreises teilnehmen möchte, für den übernimmt die PSI die Hälfte der Kosten.

Schüler machen Senioren digital fit

Genäht wiederum wird im „P-N-P“, dem Paderborner Näh-Projekt, und zwar im Café „das tralala“, dem Wohnzimmer für Alt und Jung. Beide Generationen kommen hier zusammen, wenn Schüler des Goerdeler-Gymnasiums den Senioren den Umgang mit Laptops und Handys erklären. 30 Jugendliche meldeten sich im vergangenen Jahr. Projektleiter Benjamin Lichte schwärmt: „Das klappt super. Die Jüngeren erblicken in den Älteren eine Art Opa und Oma, die Älteren in den Schülern eine Art Enkel“. Obwohl die Schüler einen langen Tag hinter sich hätten, kämen sie trotzdem gern.

Café wird am 9. September offiziell eröffnet

Am 9. September eröffnet Claudia Richter das Café „das tralala“ offiziell. Es ist anders als herkömmliche. Wer hier einen Kaffee trinkt, darf so lange bleiben, wie er möchte. Und genauso wie beim Kuchen gibt es keinen festen Preis. Mit einer Spende ist alles abgegolten. „Wenn die Tasse Kaffee drei Euro kostet, können sich das Ärmere nicht mehr leisten“, betont Claudia Richter. Trotz prekärer finanzieller Situation würden viele aus Scham keine Grundsicherung beantragen. Das Café diene auch dazu, ihnen die Berührungsängste zu nehmen, erläutert die Chefin.

2016 galten in Paderborn etwa 2500 Senioren als armutsgefährdet. Claudia Richter geht davon aus, dass sich die Zahl mittlerweile verdoppelt hat. Angesichts hoher Lebensmittel- und Energiepreise hätten viele Zukunftsängste. Vermutlich werde das Café im Winter zum Zufluchtsort derer, die nicht zuhause frieren wollen.

Angst vor dem Winter

„Angst vor dem Winter? Wer hat die nicht“, gibt Ilona Hazell zu. Die Seniorin überlegt sich genau, wie oft sie noch duschen will oder kann. Sie sagt voraus: „Viele werden sich wärmer anziehen und riskieren dann Schimmel in der Wohnung.“ Claudia Richter wiederum fragt sich, ob sie wegen der immensen Kosten fürs Heizen das Café tageweise schließen muss. Sie hofft darauf, dass die Stadt Paderborn weiterhin 80 Prozent der Miete trägt. „Würde die Stadt den Zuschuss ganz streichen, müssten wir das Tralala schließen und zwei Arbeitsplätze würden verlorengehen“, sagt sie. Ohne ihr neunköpfiges Team wäre die fünfjährige Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen. Rückblickend sagt die Geschäftsführerin des ehrenamtlichen Vereins: „Wir sind eine feste Institution geworden, mit der die Menschen rechnen. Wir werden gebraucht.“