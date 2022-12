Silvester-Feuerwerk in Paderborn – zwischen Vorfreude und Bedenken

Auch in Paderborn hat der Feuerwerksverkauf begonnen, so wie hier im Marktkauf an der Detmolder Straße. Mitarbeiter Linh Nguyen präsentiert eine Auswahl verschiedener Artikel.

Während in mehreren deutschen Städten in Deutschland für die Silvesternacht Böllerverbotszonen eingerichtet werden, verzichtet die Stadt Paderborn auf extra eingerichtete Sperrbereiche. Zum Vergleich: In Bielefeld, Lippe, Köln, Düsseldorf und Dortmund sollen für bestimmte Bereiche Verbote gelten, in denen das Abfeuern privater Feuerwerke untersagt ist. Wie in den vergangenen Jahren seien Verbote dieser Art nicht geplant, teilt die Stadt mit.