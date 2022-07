Sind das Gesichter oder doch nicht?

Zu sehen sind seine Werke in der Doppelausstellung „Tusche“ vom 9. bis 17. Juli im Raum für Kunst im Kötterhagen. Neben Schiedels Arbeiten werden die von Andreas W. Wien aus Bielefeld präsentiert. Der Titel der Ausstellung deutet an, was die beiden verbindet, die Tusche als vorrangiges Medium.

Kennengelernt haben sich Schiedel und Wien beim „Paderborner Wintersalon“ im vergangenen Jahr. Ihre Arbeiten hingen nebeneinander, und die beiden erkannten Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Wiens figürliche Kunst bleibt im Inkonkreten – so wie bei Schiedel, auf dessen Bildern der Betrachter Gesichter und schemenhafte Gestalten zu erkennen glaubt. „Wir lassen die Tusche mit uns arbeiten“, beschreibt Schiedel die gemeinsame Herangehensweise. Wenn sie Werke schaffen, gehen die beiden dynamisch, impulsiv vor und erzielen allein schon dadurch Effekte, dass sie das Papier bewegen. Das flüssige Medium Tusche kann sich dann entfalten.

Als Zufallsprodukte möchte Schiedel seine Werke aber nicht verstanden wissen. Er wolle die visuelle Wahrnehmung der Menschen täuschen, „die Grenzen zwischen abstrakter und gegenständlicher Wahrnehmung ausloten“, sagt der Künstler. Der 48-Jährige hat eine Tischlerausbildung absolviert und beschäftigt sich bereits seit mehr als 20 Jahren mit Malerei. Seit zwei Jahren gehört er zur Ateliergemeinschaft im Raum für Kunst.

Dort wird die Doppelausstellung am Freitag, 8. Juli, um 18 Uhr eröffnet. Die Vorsitzende des Kunstvereins Paderborn, Alexandra Sucrow, führt in die Schau ein. Danach sind die Arbeiten jeweils von 15 bis 20 Uhr zu sehen. Schiedel sieht sich in der Tradition der chinesischen Tusche-Malerei. Seine 2,30 Meter hohen Werke hält er für eine moderne Interpretation der klassischen chinesischen Wandbehänge. Aber vielleicht sehen das die Besucher ja ganz anders. Der Paderborner Künstler will Fragen aufwerfen, statt Antworten zu liefern.