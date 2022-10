Sind Fachmessen in Paderborn ein Auslaufmodell?

Lara, Lena und Arne Farwick (von links) feierten am Wochenende in Paderborn den fünften Geburtstag ihrer Firma Enra. Die hilft dem Mittelstand dabei, sichtbar zu sein und Kundenkontakte zu pflegen.

„Künftig fahren Außendienstmitarbeiter nur noch zwei statt fünf Mal in der Woche zu den Kunden“, sagt Lara Farwick voraus. Statt Tausende Kilometer zurückzulegen, könnten sie die Geschäftspartner in virtuelle Erlebnisräume einladen, in denen zum Beispiel eine Maschine plastisch und mit VR-Brille vorgeführt werde. Wer weniger im Auto sitze, könne sich stärker um die wirklich wichtigen Kunden kümmern.