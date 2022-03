Paderborn

Die Konzerte der NWD am Montag und Mittwoch dieser Woche in der Paderhalle in Paderborn werden in die Annalen des Orchesters eingehen. Beide Aufführungen gerieten zu würdigen Solidaritätsbekundungen angesichts der aktuellen, ungeheuerlichen Kriegsszenarien in der Ukraine.

Von Hermann Knaup