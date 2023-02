So fahren die Busse in Paderborn am Karnevalswochenende

Vom 16. bis 20. Februar feiern alle Jecken in Paderborn die fünfte Jahreszeit. Auch in diesem Jahr passt der Padersprinter sein Fahrtangebot für das Karnevalswochenende an.

Wegen der Weiberfastnacht am Donnerstag, 16. Februar, fahren die Nachtbusse des Padersprinters schon Donnerstagnacht ihre Touren im gesamten Stadtgebiet. Die Busse starten wie gewohnt zwischen 0.30 und 3.30 Uhr. Alle Nachtbuslinien, die in Richtung Neuhäuser Tor fahren, beginnen an der Haltestelle „Westerntor“ am Steig A1. Dazu gehören die Linien N1 bis N4 sowie die Linien N7 und N8. Die beiden Nachtbuslinien N5 und N6 starten wie gewohnt von der gegenüberliegenden Seite am Westerntor (Fahrtrichtung Hauptbahnhof).

Die Nachtbusse fahren weiterhin auch Freitag- und Samstagnacht. Darüber hinaus wird an Weiberfastnacht die Linie 5 die Haltestellen „Michaelstraße“ und „Maspernplatz“ ab 15 Uhr nicht mehr bedienen. Als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle „Maspernplatz“ der Linien 6 und 68 auf dem Heierswall. Dies gilt auch für die beiden Nachtbuslinien N3 und N4.

Innenstadtumleitungen am Karnevalssamstag

Aufgrund der Karnevalsparade am Samstag, 18. Februar, in der Paderborner Innenstadt werden die Linien 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 61 und 68 des Padersprinters umgeleitet. Ganztags werden die Haltestellen „Rathausplatz“, „Kamp“, „Am Bogen“, „Heiersstraße“, „Kasseler Straße“, „Michaelstraße“ und „Maspernplatz“ (Haltestelle der Linie 5) nicht bedient. Die Linien 4, 9, 61 und 68 halten zusätzlich an den Regionalbushaltestellen vor der Kasseler-Tor-Brücke und am Gierstor. Die Haltestellen „Neuhäuser Tor“, „Maspernplatz“ und „Detmolder Tor“ (Haltestellen der Linien 6 und 28) dienen ebenfalls als Ersatzhaltestellen.

Die Nachtbusse sind von den Umleitungen nicht betroffen.

Am Rosenmontag, 20. Februar, fahren die städtischen Linienbusse des Padersprinters wie an einem normalen Werktag, allerdings ohne Fahrten, die nur an Schultagen durchgeführt werden (z. B. morgendliche E-Wagen).

Weitere Informationen zum Fahrtangebot des Padersprinters an den närrischen Tagen gibt es im Kundencenter an der Westernmauer 18 (Tel. 05251/6997 222) oder online unter www.padersprinter.de/karneval.

