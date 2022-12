So fahren die Paderborner Busse an den Feiertagen

An Heiligabend fahren die Busse des Padersprinter nach dem aktuell an Samstagen geltenden Sonderfahrplan. Die letzten Fahrten starten aber je nach Linie gegen 14.15 bis 16.45 Uhr, teilt das Unternehmen mit. Anschließend werde der Linienverkehr vollständig eingestellt.

Die Nachtbusse fahren an Heiligabend ebenfalls nicht. Außerdem fahren die Linienbusse an Heiligabend ganztägig nicht durch die Innenstadt. Die Haltestellen „Rathausplatz“ und „Kamp“ werden somit nicht bedient. Fahrgäste mit diesen Zielen können stattdessen die Haltestellen „Westerntor“ und „Am Bogen“ nutzen, empfiehlt der Padersprinter.

Eine Übersicht zu den letzten Fahrten des Padersprinter an Heiligabend finden Kunden online unter www.padersprinter.de/advent sowie als Handzettel im Kundencenter an der Westernmauer 18 oder als Plakat in den Bussen.

Fahrplan für die Weihnachtsfeiertage

Für die beiden Weihnachtsfeiertage gilt beim Padersprinter der Sonntagsfahrplan. Darüber hinaus fahren die Nachtbuslinien in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag. Alle Nachtbusse beginnen ihre Touren dabei am Westerntor. Alle Nachtbuslinien, die in Richtung Neuhäuser Tor fahren, starten an der Haltestelle „Westerntor“ am Steig A1. Dazu gehören die Linien N1 bis N4 sowie die Linien N7 und N8. Die beiden Nachtbuslinien N5 und N6 starten wie gewohnt von der gegenüberliegenden Seite am Westerntor (Fahrtrichtung Hauptbahnhof).

Die aktuellsten Abfahrtszeiten finden Fahrgäste auch immer über die Fahrplan-App sowie in der Fahrplanauskunft auf der Homepage unter www.padersprinter.de.

Informationen zu den Weihnachts- und Silvesterverkehren im Regionalverkehr gibt es in der „fahr mit“-mobithek in der Bahnhofstraße oder online unter www.fahr-mit.de.

Öffnungszeiten des Kundencenters

Das Kundencenter des Padersprinters an der Westernmauer 18 hat sowohl an Heiligabend als auch Silvester verkürzte Öffnungszeiten und zwar von 8 bis 12 Uhr. An den beiden Weihnachtsfeiertagen und Neujahr bleibt das Kundencenter geschlossen. An allen anderen Tagen gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der Verkaufsstellen

Während die Verkaufsstellen „Lotto-Post-Agentur Koch“ und „Lotto-Schreibwaren Fischer“ (Sande) an Heiligabend und Silvester von 9 bis 13 Uhr geöffnet haben, öffnen die Verkaufsstellen „Lotto-Post Fischer“ (Heide Center) von 8 bis 13 Uhr und „Lotto-Reisen-Tabakwaren Geißler“ (Elsen) von 8 bis 13.30 Uhr. An den beiden Weihnachtsfeiertagen und Neujahr haben alle Verkaufsstellen des Padersprinters geschlossen. Ansonsten gelten die bekannten Öffnungszeiten.