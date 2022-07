So kam Paderborn durch die Hitze

„36 Grad, und es wird noch heißer“: Kaum ein Lied wie das von der Gruppe 2Raumwohnung könnte besser passen für den bislang heißesten Tag des Jahres in Paderborn am Dienstag.

Die Wetterstation vom Deutschen Wetterdienst in Bad Lippspringe verzeichnete 37 Grad. Die Temperatur-Anzeige an der Sparkasse Harthumarstraße zeigte gnadenlose 41 Grad in der prallen Sonne an, was zumindest der gefühlten Temperatur vieler Paderborner entsprach.