So lief 2022 für die Feuerwehr Paderborn

Einer der letzten Einsätze im vergangenen Jahr: Eine Feuerwerksrakete hatte am Silvesterabend gegen 22 Uhr in der Paderborner Uhlandstraße für einen Brand auf einem Balkon gesorgt. Weil Rauch durch einen Lüftungsschacht in insgesamt sechs Wohnungen des Mehrfamilienhauses zog, mussten teilweise Türen von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden.

Foto: Jörn Hannemann