So soll es in Paderborn nach dem Tornado mit den städtischen Grünflächen weitergehen

In den von dem Tornado am stärksten betroffenen städtischen Grünflächen erfolgen weiterhin Aufräumarbeiten. Die Stadt Paderborn bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger, nur die Bereiche zu betreten, die bereits wieder freigegeben wurden.



Im westlichen Paderquellgebiet konnte der an der Bachstraße liegende Bereich, der nun auch wieder für die Außengastronomie nutzbar ist, freigegeben werden. Die übrigen Bereiche bleiben am Wochenende gesperrt, da die Brücken zum Teil noch überprüft werden müssen beziehungsweise Geländer fehlen. Auch der Spielplatz bleibt gesperrt. Dort müssen Spielgeräte repariert und der Sand ausgetauscht werden.



Veranstaltungen, die im Rahmen der Pader-Kultour in diesem Bereich stattfinden sollten, werden in den Haxthausengarten (zwischen Paderhalle und Mühlenstraße) verlegt. Von der Verlegung betroffen sind die Skulpturenausstellung von Ilgar Sheydayev, die Live-Malerei von Marc Westermann sowie die Lesungen des Poesie Hafens Paderborn.



Die Wege im Geißelschen Garten sind wieder nutzbar. Alle anderen Bereiche des Gartens sollen nicht betreten werden. Hier müssen noch Gefahren beseitigt werden. Die Brücke vom Kardinal-Degenhardt-Platz in Richtung Hathumarstraße ist aktuell wegen der Bühnenarbeiten auf dem Kardinal-Degenhardt-Platz gesperrt. Diese wird voraussichtlich noch an diesem Freitag, 3. Juni, freigegeben.



Im Riemekepark finden Aufräumarbeiten auf den Grünflächen statt, aber die Wege sind alle freigegeben. Das gilt auch für den Spielplatz. Die Aufräumarbeiten werden an diesem Freitag, 3. Juni, beendet, so dass dann auch die Grünflächen wieder genutzt werden können.