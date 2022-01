So wird das Jahr 2022 in Paderborn

Das neue Jahr liegt vor uns wie eine Zeitung mit noch unbeschriebenen Seiten. Unsere Redaktions-Glaskugel gibt allerdings einen – nicht ganz ernst gemeinten – Ausblick auf das, was wir in den kommenden zwölf Monaten erleben dürfen.

Der Blick in die Glaskugel lässt in Paderborn ein buntes Jahr 2022 erwarten.

Januar

Der Trainer des SC Paderborn, Lukas Kwasniok, ist geimpft. Zwar nicht freiwillig, aber unwiderruflich. Kapitän Uwe Hünemeier und Mannschaftsarzt Mathias Porsch schmieden ein Komplott. Um die Immunabwehr seines Trainers zu stärken, grätscht Abwehrspieler Hünemeier ihn im Training um. Danach sagt Mediziner Porsch zu Kwasniok: „Damit sich die Wunde nicht entzündet, gebe ich Ihnen vorsorglich eine Tetanusspritze.“ In Wirklichkeit ist Moderna drin.

Moderna statt Tetanus? Noch ist SCP-Trainer Lukas Kwasniok ungeimpft. Foto: Oliver Schwabe

Februar

Die Stadtverwaltung kündigt an, künftig auf die angeblich gendergerechte Sprache zu verzichten. Statt „zu Fuß Gehende“ heißt es künftig wieder „Fußgänger“ und statt „Leistungstragende“ so wie ehedem „Leistungsträger“. Der Sprachmüll werde vom ASP fachgerecht entsorgt, verspricht Bürgermeister Michael Dreier und betont: „Wir kümmern uns jetzt wieder um die wirklichen Probleme der Menschen.“

März

Der erste Ampelbeauftragte der Verwaltung leistet ganze Arbeit. Endlich grüne Welle in Paderborn! Und zwar überall. Einige Radfahrer steigen wieder aufs Auto um. Daraufhin fordern die Grünen im Stadtrat die Strafversetzung des Ampelbeauftragten ins Archiv. Mit der schwarz-grünen Rathausmehrheit ist das schnell beschlossen. Um das Paderborner Verkehrsproblem endgültig abwenden zu können, soll nun ein absoluter Experte kommen. Bei der weltweiten Stellenausschreibung trudeln auch Bewerbungen von einem chinesischen Planer ein, der bewiesen hat, dass man in Peking eine Brücke innerhalb von nur 43 Stunden abreißen und neu bauen kann. Sensationell! Das wäre ja auch die optimale Messlatte für den Neubau der Bahnhofsbrücke, meint die Werbegemeinschaft, die sich sofort einschaltet. Allerdings gibt es auch Kritik: Umweltschützer Fritz Buhr warnt davor, dass Chinesen Fledermäuse lieber als Einlage in Suppen verspeisen, anstatt ihnen bei Bauprojekten neue Ersatzquartiere zu errichten. Die Suche nach einem Verkehrsexperten geht weiter.

April

Bugs Bunny hat sich zum Osterlauf angemeldet und lässt die Konkurrenz alt aussehen. Nachdem er als Siegprämie eine Tonne Karotten bekommen hat, zieht es ihn in den Paderborner Dom, zum Drei-Hasen-Fenster.

Mai

Der SC Paderborn schließt die Saison als beste Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga ab. Kein einziges Spiel in der Fremde geht verloren! Im eigenen Stadion dagegen herrscht Tristesse: Zehn Heimniederlagen bedeuten in dieser Statistik den letzten Platz. Die SCP-Fans nehmen es mit Galgenhumor und rufen dem Gästeblock zu: „In Paderborn habt ihr eine Chance.“

Endlich ist in Paderborn ein Verkehrs-Experte gefunden: Ein Bajuware mit angeblich besten Referenzen stellt sich im Paderborner Rat vor. Der talentierte junge Mann heißt Andi Schleuder. Bei seiner Vorstellung im Paderborner Rat berichtet er von seiner Idee, das Verkehrsproblem mit einem ausgeklügelten Pkw-Mautsystem in den Griff bekommen zu wollen. Nach der Sitzung kommt heraus, dass der „Schleuder-Andi“ bei seiner Bewerbung getäuscht und seinen Namen verändert hat: In Wahrheit heißt er Andreas Scheuer, der auf der Job-Suche ist.

Auf Jobsuche: Andreas Scheuer. Foto: dpa

Juni

Die Leiterin der städtischen Museen und Galerien, Andrea Brockmann, eröffnet im Kunstmuseum in Schloß Neuhaus eine Ausstellung mit ausschließlich grünen Bildern. CDU, SPD und AfD werfen ihr unterschwellige Werbung für eine politische Partei vor. Brockmann wehrt sich und verweist auf Pablo Picassos blaue und rosa Periode.

Juli

In Paderborn findet zum zweiten Mal das Fassadenfestival „Secret City“ statt. Ein Sprüher startet dabei seinen persönlichen Rachefeldzug gegen die katholische Kirche und gestaltet das Paradiesportal des Domes in eine Höllenpforte um. Bevor irreparabler Schaden entsteht, entreißt ihm Dompropst Joachim Göbel die Dose. Auf das Fassadenfestival folgt vom 23. bis 31. Juli Libori, und das endlich wieder ganz normal. Bürgermeister Michael Dreier, noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, schwärmt: „Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich fordere Sie auf, mit Abstand das schönste Fest seit Jahren zu feiern. Und halten sie sich bitte an die 3G-Regel: Genug Bier trinken, gepflegt essen gehen und Gruseln in der Geisterbahn.“

August

Das Naturkundemuseum in Schloß Neuhaus wird modernisiert. Themen wie Klimawandel, Biodiversität und die Rückkehr einst ausgestorbener Arten sollen eine größere Rolle spielen. Der erste Wolf zieht ein und schaut sich im Fernsehen alle Folgen von „Shaun das Schaf“ an.

September

Sensation im Kulturausschuss! Nach zahllosen vergeblichen Versuchen in den Vorjahren kommt der Antrag von SPD und Linksfraktion durch, die Benutzungsgebühr für die Stadtbibliothek zu streichen und keinen Eintritt mehr in den Museen zu verlangen. Roswitha Köllner hat zuvor Juckpulver auf den Plätzen von CDU und Grünen verteilt, so dass deren Vertreter mit ungelenken Bewegungen den Großen Sitzungssaal in Richtung Toiletten verlassen, als die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt ansteht.

Nach Neuenbeken soll auch Altenbeken zur Stadt Paderborn gehören. Foto: Oliver Schwabe

Oktober

Paderborn bekommt einen neuen Stadtteil: Altenbeken. „Wer Neuenbeken hat, muss auch Altenbeken haben“, lautet das Argument der Verwaltung in den Übernahmeverhandlungen mit der 14 Kilometer entfernten Kommune. Gegen die Zusicherung, die Kosten für die abendliche Beleuchtung des Viadukts dauerhaft zu übernehmen, willigt Altenbekens Bürgermeister Matthias Möllers schließlich in den Deal ein.

November

Der Bahnhof ist fertig. Ganz Deutschland staunt darüber, wie schnell das ging. Eine Delegation des Hauptstadtflughafens BER in Berlin informiert sich über das „Wunder von Paderborn“. Ehrengast bei der Einweihung ist Angela Merkel, die in ihrer Rede feststellt: „Ich habe doch gesagt, die schaffen das!“

Dezember

Schausteller Bethel Thelen wird jäh gestoppt, als er auf dem Marktplatz wieder die 20 Meter hohe Weihnachtspyramide aufstellen lassen will. Nachfahren des ägyptischen Pharaos Tutanchamun reklamieren die Rechte an dem Wort „Pyramide“ für sich und sprechen einen fürchterlichen Fluch aus: Die Schausteller, die damit beschäftigt sind, ihre Glühweinbuden einzurichten, erstarren zu Salzsäulen. Ab sofort hat Paderborn nun eine neue Attraktion auf dem Marktplatz. Die hatten sich CDU und Grüne ja schon lange gewünscht, um das an vielen Tagen ungenutzte Areal zu beleben. Hunderttausende Besucher strömen in die Paderstadt, um das neue Weltwunder zu bestaunen. Der Rat der Stadt kommt in der letzten Sitzung des Jahres zu einer honorigen Lösung: Den Schaustellern werden ab sofort und für alle Zeiten die Standgebühren erlassen.