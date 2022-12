s.Oliver schließt Paderborner Filiale

Paderborn

Erst Esprit und Orsay und jetzt auch noch s.Oliver: Das Filialsterben in der Paderborner Innenstadt geht weiter. Zum Ende des Jahres schließt der Textilhersteller sein Geschäft in der Westernstraße. Viele langjährige Kunden bedauern das sehr. Allerdings gibt es auch kleine Lichtblicke in der City: Gleich drei Ladenlokale sind wieder belegt oder werden in Kürze neu eröffnet.

Von Ingo Schmitz und Jörn Hannemann