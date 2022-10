Erzbistum Paderborn verabschiedet den früheren Erzbischof Hans-Josef Becker

Das Erzbistum Paderborn verabschiedet seinem emeritierten Erzbischof am Sonntag mit einem Gottesdienst. Zum 1. Oktober hatte Papst Franziskus den Amtsverzicht des gesundheitlich angeschlagenen Paderborner Erzbischofs Hans-Josef Becker (74) angenommen und ihn von seinen Aufgaben entpflichtet.

Das Erzbistum verabschiedet Becker mit einem Pontifikalamt im Paderborner Dom, die Messe beginnt um 15 Uhr. Die Menschen können den Gottesdienst mit dem emeritierten Erzbischof auf vielfältige Weisemitfeiern: In Präsenz im Paderborner Dom sowie in der benachbarten Gaukirche, in die die Messfeier übertragen wird.

Aber auch der Fernsehsender EWTN, Domradio.de sowie das Erzbistum Paderborn auf seiner Homepage übertragen. Diözesanadministrator Monsignore Dr. Michael Bredeck und Dompropst Monsignore Joachim Göbel laden alle Gläubigen ein: „Die Teilnahme am Gottesdienst ist für alle eine gute Gelegenheit, dem emeritierten Erzbischof zu danken und Lebewohl zu sagen.“ In einem Gästebuch im Gottesdienst und im Internet können Grüße für Becker hinterlassen werden.

1,4 Millionen Katholiken im Erzbistum Paderborn

Im Erzbistum Paderborn leben etwa 4,8 Millionen Menschen, von denen mehr als 1,4 Millionen katholisch sind. Allerdings nimmt die Zahl der Kirchenmitglieder immer weiter ab.

Bundesweit verließen im vergangenen Jahr 359.338 Menschen die Gemeinschaft.

In den Einrichtungen des Erzbistums Paderborn sind annähernd 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt – in der Feier von Gottesdiensten, der Seelsorge, in Bildungseinrichtungen und mit caritativen Angeboten. Geleitet wird das Erzbistum von Diözesanadministrator Monsignore Dr. Michael Bredeck, sein Ständiger Vertreter ist Prälat Thomas Dornseifer.

Geografisch erstreckt sich das Erzbistum Paderborn über 15.000 Quadratkilometer – von Minden im Norden bis nach Siegen im Süden und von Höxter im Osten bis nach Herne im westlichen Ruhrgebiet. Zusätzlich zu den Gebieten in Westfalen zählen aber auch Teile des Kreises Waldeck-Frankenberg (Hessen) und Bad Pyrmont (Niedersachsen) ebenfalls zum Erzbistum Paderborn.