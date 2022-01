Sozialtarif für Benteler-Werk in Siegen

Paderborn/Siegen

Beim Autozulieferer Benteler mit Hauptstandort Paderborn und Konzernsitz in Salzburg ist der Konflikt um die Schließung des Werks in Siegen endgültig beigelegt. Bei der Urabstimmung votierten 82 Prozent der rund 230 Beschäftigten für die Annahme eines Eckpunktepapiers, das nun in einem Sozialtarifvertrag münden soll. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Von Oliver Horst