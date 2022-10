Sparkasse feiert Richtfest im Paderborner Riemeke-Viertel

Richtfest am Sparkassen-Neubau in der Riemekestraße in Paderborn: Zimmermann Raphael Risse (Mitte) sprach den traditionellen Richtspruch. Über den Baufortschritt freuten sich mit ihm Arnd Paas (links), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Paderborn-Detmold, und Bürgermeister Michael Dreier.

Foto: Sparkasse Paderborn-Detmold