Sparkasse Paderborn-Detmold spendet 11.000 Euro an Sportprojekte für Kinder und Jugendliche

Der 11.11. ist der Start in die närrische Zeit. Der Vorstand der Sparkasse Paderborn-Detmold hat dieses Datum zum Anlass genommen, den Sport in der Region mit einer Spende von 11.000 Euro fördern. Bei der symbolischen Scheckübergabe während des OWL-Sportstudios waren auch Fußball-Weltmeister Lothar Matthäus (61) und Ex-Profi Ansgar Brinkmann (53) mit dabei.

11.000 Euro gibt es von der Sparkassen für den Sport in der Region: (von links) Andreas Trotz (Vorstandsmitglied der Sparkasse Paderborn-Detmold), Arnd Paas (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Paderborn-Detmold), Max Beuys (Kreissportbund Lippe), Dr. Linda Stahl (Kreissportbund-Lippe), Lothar Matthäus, Klaus Hülsenbeck (Stadtsportverband Marsberg), Ansgar Brinkmann und Ralf Pahlsmeier (Kreissportbund Paderborn).

Empfänger der Spende sind die Kreissportbünde in Lippe und Paderborn sowie der Stadtsportverband in Marsberg. Dort wird das Geld insbesondere zur Unterstützung von Projekten für Kindern und Jugendliche genutzt, wie die Sparkasse in einer Mitteilung bekannt gab.

Das OWL-Sportstudio fand erstmals in der Sparkassenzentrale in Detmold statt. Mehr als 500 Besucher verfolgten vergangene Woche den Talk zwischen Moderator Mario Brink und Stargast Lothar Matthäus. Ansgar Brinkmann, der auch für Arminia Bielefeld, den FC Gütersloh und den SC Verl am Ball war, ergänzte als Überraschungsgast die Gesprächsrunde.

Arnd Paas, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Paderborn-Detmold, nutzte die Halbzeitpause des OWL-Sportstudios, um gemeinsam mit Lothar Matthäus den Vertretern der Vereine den symbolischen Spendenscheck zu geben.

„Die Förderung des Sports liegt uns besonders am Herzen. Das OWL-Sportstudio hat viel Spaß gemacht und bot richtig gute Unterhaltung. Uns ist es aber noch viel wichtiger, Kindern und Jugendlichen gute Rahmenbindungen für sportliche Aktivitäten zu ermöglichen“, sagte Paas.