Sparkasse Paderborn-Detmold stellt 75.000 Euro für soziale Projekte bereit

Mit bis zu 75.000 Euro will die Sparkasse Paderborn-Detmold soziale Projekte in der Region unterstützen. Gemeinnützige Vereine können Projekte vorschlagen, die eine Finanzspritze erhalten sollen.

Insbesondere die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen dazu, dass die Anzahl der Bedürftigen steigt und Menschen auf die Unterstützung anderer Menschen angewiesen sind, begründet die Sparkasse ihr Engagement. Sehr deutlich werde dies an den Lebensmittelausgabestellen, die den Zulauf kaum noch bewältigen könnten. Oft fehle es aber auch an Kleidung oder an Angeboten, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.

Die Sparkasse Paderborn-Detmold hat daher unter dem Namen „Helfen mit Herz“ ein Spendenprojekt ins Leben gerufen. In der Bewerbungsphase können gemeinnützige Vereine aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse bis zum 8. November ein Spendenprojekt vorschlagen. Grundsätzlich sollte das Projekt des Vereins darauf ausgelegt sein, dass mehrere Menschen oder eine größere Gruppe davon profitieren. Darüber hinaus muss das Projekt spätestens im 1. Halbjahr 2023 umgesetzt werden. Mögliche Einsatzgebiete für Projekte zum sozialen Engagement sind zum Beispiel: Gesundheit/medizinische Unterstützung, Bildung, Kinder und Seniorenbetreuung, Umweltschutz, Integration und Flüchtlingshilfe, karitative Aktionen wie Lebensmittelausgabestellen und Ähnliches.

Nach der Bewerbungsphase erhalten alle Projektvorschläge eine Spende von 500 Euro. Sollten mehr als 50 Vorschläge eingereicht werden, entscheidet eine Jury in der Sparkasse. Insgesamt stellt das heimische Kreditinstitut so 25.000 Euro zur Verfügung.

Nach dem 11. November werden alle Projekte über das Spendenportal der Sparkasse der Öffentlichkeit vorgestellt. In dieser zweiten Projektphase können die Vereine dann zusätzliche Spenden einwerben. So können die Vereine private Spenden erhalten, die bargeldlos über die Spendenplattform abgewickelt werden.

Coins im Wert von 50.000 Euro

Darüber hinaus stellt die Sparkasse ihren Kunden sogenannte Social-Coins zur Verfügung. Diese sind mit Gutscheinen vergleichbar. Insgesamt hat die Sparkasse Coins im Wert von 50.000 Euro vorbereitet, die an Kunden ausgeben werden. So entscheidet der Kunde bis zum 18. Dezember, welcher Verein und welches soziale Projekt mit dem Gutschein bedacht werden soll. Auf diese Weise wird die Spende von 500 Euro zum Start ganz sicher um weitere Euros wachsen.

„Die Sparkasse engagiert sich stets mit viel Herz für die Region. Das Projekt ‚Helfen mit Herz‘ soll den Menschen zugutekommen, die in schwierigen Zeiten unser aller Unterstützung benötigen. Ich bin sehr sicher, dass hier viele kreative Ideen entstehen, wie sich Menschen für andere Menschen einsetzen können“, sagt Arnd Paas, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Paderborn-Detmold.

Hier können sich die Vereine anmelden.