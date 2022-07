Das beliebte „Libori Nacht Kabarett“ kehrt auf den Bonifatiushof zurück

Masud Akbarzadeh präsentiert sein Programm „Fame“ und knüpft mit ihm an die Tradition der amerikanischen Stand-up-Comedy an. Er wird am Freitag und Samstag auftreten.

Den Auftakt bestreiten am Samstag und Sonntag um 21.30 Uhr vier Hände, zwei Stimmen und ein Klavinova, was zusammen ein Klavierakrobatikliederkabarett ergibt. Das Duo Luna-tic besteht aus Claire aus Berlin und Olli aus Ost-Paris. Zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, begleiten sich gegenseitig am, auf, neben und unter dem Klavier und machen die Bühne zum Radiostudio.

Der zweite Kabarettgast ist am Montag und Dienstag Nektarios Vlachopoulos, Slampoet und Humorist, ehemaliger Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund. Blitzschnell referiert der diplomierte Hobbylexikograf und knallharte Straßenkabarettist über die randgesellschaftlichen Probleme der äußeren Mittelschicht. Sein Programm „Ein ganz klares Jein!“ ist das Manifest der Unverbindlichkeit.

Am Mittwoch und Donnerstag ist Chin Meyer auf der Bühne des „Libori Nacht Kabaretts“ zu sehen. In seinem Programm „Leben im Plus+“ nimmt Deutschlands bekanntester Finanzkabarettist gewohnt bissig-unterhaltsam private und politische Verheißungen und Glücksversprechen ins Visier. In einem vehementen Plädoyer für Pluralismus kämpft Chin Meyer scharfzüngig und gut gelaunt für unsere Demokratie, findet als gewitzter Kapitalismus-Versteher die Absurditäten im System, stochert lustvoll darin herum und klärt auf.

Das Duo Luna-tic nutzen das Klavier nicht nur zum Spielen, sondern auch für Akrobatik. Foto: Nelli Rodriguez

Last but not least begrüßen die Veranstalter am Freitag und Samstag Masud Akbarzadeh. Dem Vernehmen nach war Masud, der je nach Nachrichtenlage entweder persischer oder iranischer Herkunft zu sein behauptet, sogar mal Flüchtling. Jetzt ist er Comedian. Sein Programm „Fame“ ist eine Hommage an die authentische amerikanische Stand-up-Comedy: ein Comedian, ein Mikrofon, eine Story. Eine Show ohne Pause, ohne Klavier, ohne Zeitverschwendung.

Am Nachmittag wird von Sonntag bis Donnerstag um 15.30 Uhr Kindertheater dargeboten. Es gastiert Markus Kiefer mit seinem poetischen Theaterstück „Rapatité oder Danke, Rüdiger!“ für Kinder ab vier Jahren. Aber Kinder und Erwachsene amüsieren sich gleichermaßen über den verschrobenen Künstler Ferdinand Schabrak Düvall, den Kiefer trotz aller Macken als liebenswerten Kerl zeichnet. Das kurzweilige Vergnügen mit warmherziger Botschaft begeisterte viele Zuschauer beim „Kuppelfest“ in Schloß Neuhaus. Ein besonderes Bonbon ist das Kinderschminken am Sonntag und Montagnachmittag mit Jessica.

Chin Meyer hat den Kapitalismus durchschaut und nennt die Absurditäten. Foto: Markus Nass

Am letzten Freitag- und Samstagnachmittag wird improvisiert. Improtheater besteht aus Schauspiel, Kurzweil, Charakteren, Geschichten und jeder Menge Spaß – und das ganz ohne Drehbuch. Die Gruppe „Improsant“ lässt unter dem Motto „Ein Wort, tausend Geschichten“ aus einem einzigen Begriff einen bunten Geschichtenstrauß entstehen.

An den Sonntagvormittagen gibt es Musik bei freiem Eintritt, wobei Spenden in des Künstlers Hut willkommen sind.

Am ersten Libori-Sonntag um 11.30 Uhr präsentieren Pete Alderton und sein langjähriger Musikpartner ihre Musik mit einer hohen Improvisationsfreude, aber auch mit Hommagen an die verstorbenen Blueslegenden Robert Johnson, Willie Dixon und Son House.

Den Abschluss bildet am zweiten Libori-Sonntag beim Musik-Frühschoppen das Trio „Zabrinsky“. Es präsentiert Musik, die mit Leichtigkeit und Urlaubsfeeling bezaubert. Im Repertoire sind temperamentvoller Salsa, Bossa Nova, Swing und Selbstkomponiertes.

Karten für das „Libori Nacht Kabarett“ gibt es bei Ticket Direct, dem Paderborner Ticket-Center und der Bonifatius-Buchhandlung. Die Luft im Innenraum des Zeltes wird durch drei Luftfilter während der Veranstaltungen aufbereitet.

Der Kartenpreis im Vorverkauf beträgt 20 Euro, ermäßigt 15 Euro zuzüglich der Vorverkaufsgebühr.

An der Abendkasse wiederum kosten die Karten 23 Euro, ermäßigt 18 Euro. Der Preis für das Kindertheater und das Improtheater beträgt im Vorverkauf 5 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr und an der Tageskasse dann 6 Euro.

Bei den Musik-Frühschoppen heißt es „Eintritt frei!“ Und wem es gefällt, der darf gerne geben.