Spatenstich für klimafreundlichen Bauhof in Paderborn

An der Alten Schanze wird für zwölf Millionen Euro ein Standort für die Straßenwärter und Winterdienstmitarbeiter des Kreises errichtet

Paderborn-Elsen

Der erste Spatenstich für den neuen Bauhof des Kreises Paderborn ist gemacht: Bis Mitte 2023 entsteht in Nachbarschaft des Entsorgungszentrums „Alte Schanze“ in Elsen für zwölf Millionen Euro ein in jeder Hinsicht zukunftsweisendes Gebäude, wie Landrat Christoph Rüther betonte.

Von Ingo Schmitz