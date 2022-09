Spektakel im Paderborner Schlosspark: Die große Welt der kleinen Künste

Die große bunte Welt der Straßenkunst ist zurzeit in Paderborn zu Gast. Bei der 16. Paderborner Kulturbörse „Performance“ im Neuhäuser Schlosspark treten an zwei Tagen 50 Künstler und Gruppen auf. Schon am ersten Tag gab es viel Akrobatik, Musik , Poesie und Leidenschaft stets mit einer Prise Humor zu bestaunen.

Huch, was macht denn dieses seltsame Ski-Kabinen-Ei hier? Das seltsame Kunstwerk auf Rädern fasziniert mit allerlei Kuriositäten, als es wie von Geisterhand bewegt an der Schlossbrücke vorbeifährt und plötzlich ein Schneegestöber an dem spätsommerlichen Tag einsetzt. Nicht weit am Brunnentheater steht bei Handstandartistin Natalie Reckert die Neuhäuser Welt buchstäblich Kopf und im Rosengarten erklimmt Anja Gessenhardt im Stile alter Stummfilmeakteure die Vertikalstange.