Spektakuläre Akrobatik in Paderborn

Chinesischer Nationalcircus tritt am 11. September in der Paderhalle auf

Das Ensemble des Chinesischen Nationalcircus will am 11. September 2022 das Publikum in der Paderhalle mit ihrem „Acrobatical“ begeistern.

Nach der Corona-Zwangspause gastiert der Chinesische Nationalcircus mit seinem Programm „China Girl“ in der Domstadt. Wer sich in der Musikgeschichte auskennt, wird bei dem Titel aufhorchen und an David Bowie denken. Und damit liegt er genau richtig, denn ein wesentlicher Bestandteil der Show ist die Musik des englischen Altmeisters.

Die Produzenten Raoul Schoregge und Hermjo Klein beschreiben ihr Werk, das den Untertitel „Liebe ist stärker als Blut“ trägt, so: „Es ist ein circensisches Theaterstück, in dem die legendäre chinesische Weltklasseakrobatik eine Symbiose mit den westlich geprägten Sparten Tanz, Schauspiel, Gesang und Komik eingeht, um auf dem einmaligen Soundteppich der Popikone David Bowie das Publikum wieder nachhaltig zu berühren.“ Thematisch handele es sich um eine nach New York verlegte moderne Version von Shakespeares „Romeo und Julia“. Chinatown also statt malerisches Verona.

Eine europäische Initiative

Wichtig: Der Chinesische Nationalcircus ist kein staatlich gelenktes Kulturprojekt der Volksrepublik China. Bei ihm handelt es sich vielmehr um eine europäische Initiative der freien Kulturszene, 1989 von André Heller gegründet. Ziel ist es, propagandafrei die außerordentliche chinesische Kultur mit ihrer atemberaubenden, mehr als 2000 Jahre alten Akrobatik möglichst vielen Europäern buchstäblich vor Augen zu führen. Akrobatik steht für die von den Chinesen erstrebte Einheit von Körper, Geist und Seele.

Konfrontation und Integration in Chinatown

Der deutsche Regisseur, Clown und Autor Raoul Schoregge will den Austausch zwischen den Kulturen fördern, und im Schauplatz Chinatown, in dem die eingewanderten Chinesen mit Konfrontation leben und gleichzeitig versuchen, sich zu integrieren, sieht er den idealen Ort für einen Appell zum Miteinander. „Angesichts der aktuellen Situation unserer Welt müsste uns allen klar sein, dass wir als Menschheit nur überleben können, wenn wir realisieren, dass eine gemeinsame Zukunft der alleinige Weg ist! “

Pyramiden werden manchmal auch aus Menschen gebaut. Foto: Dmitry Shakhin

Schoregge hofft natürlich auf viele Zuschauer in der Paderhalle, aber er gibt sich gleichzeitig auch keinen Illusionen hin. Kultur habe es zur Zeit sehr schwer: „Denn was ist schon die Sorge der kleinen Schauspieltruppe gegen eine drohende Gasknappheit, was ist schon die Träne des Clowns gegen die Nachwirkungen einer Flutkatastrophe, was wiegt das international besetzte Zirkusensemble gegen einen scheußlichen Krieg in Europa auf und was bedeutet schon die Verrohung jeglicher Kunstdiskussion im Vergleich zu den Vorboten einer drohenden Klimakrise?“

Dabei seien Kunst und Kultur als Brückenbauer und Friedensstifter „die beste Lebensversicherung für diesen Globus“, glaubt der Produzent von „China Girl“. Karten für den Auftritt in Paderborn gibt es unter https://www.westfalen-blatt.de/shop/tickets, im Ticket-Center am Marienplatz sowie telefonisch unter 05251/299750.