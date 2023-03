Spendenkampagne für Familie eines bekannten Paderborner Fotografen gestartet

Der 51-jährige Paderborner Martin Synowzik ist als Fotograf für Firmen und auf Hochzeiten bekannt, hatte mehrere Jahre ein eigenes Studio in Hövelhof und ist Vater in einer siebenköpfigen Patchworkfamilie. Am 28. Februar hat ein plötzlicher Herzinfarkt am Geburtstag seiner Partnerin nicht nur sein Leben, sondern das der ganzen Familie verändert.

Nach einer Reanimation, die 75 Minuten dauerte, liegt der 51-Jährige nun im künstlichen Koma, runtergekühlt auf 33 Grad Körpertemperatur, angebunden an eine Herzmaschine auf der Intensivstation des Brüderkrankenhauses in Paderborn. Ansprechbar ist er noch nicht.

„Für die Familie ist das ein Schock“, berichtet sein Kumpel Holger Schattke, mit dem Martin Synowzik in Delbrück zur Schule gegangen ist und der nach der schrecklichen Nachricht sofort von Bonn, wo er seit einigen Jahren wohnt, nach Paderborn geeilt ist, um auf die Kinder aufzupassen.

Das Paar hat zwei Töchter, Hedi (1) und Annelie (3), sowie drei Kinder im Teenageralter, Tim (16), Lisa (16) und Pamina (11) von seiner Frau Melanie Gaukstern aus vorheriger Ehe, für die der 51-Jährige Stiefpapa ist. Über das Portal Gofundme hat Schattke gemeinsam mit vier Freunden eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, bei der in vier Tagen bereits mehr als 70.000 Euro zusammengekommen sind.

Geld, das der Familie helfen soll, die Lebenshaltungskosten zu stemmen. Ohne Aufträge verdient Martin Synowzik kein Geld. Schon die Umsatzeinbußen aus der Corona-Pandemie waren nicht einfach, berichtet Schattke. Auch seine Partnerin Melanie Gaukstern ist selbstständig und arbeitet als Tagesmutter. Das Ziel der Spendenaktion waren zunächst 10.000 Euro, um der Familie über die nächsten Wochen zu helfen. Demnächst soll Martin Synowzik aus dem Koma geholt werden. Wie es dann weiter geht, ist offen. Bis er wieder arbeiten kann, werden aber wohl Monate vergehen. Mit der nun erreichten Summe könnte die Unterstützung einige Monate reichen und lässt eventuell auch Geld übrig, um die Zukunft der Kinder abzusichern.

Aus den Kommentaren in dem Portal lässt sich ablesen, dass zu den Spendern zahlreiche Paderborner Unternehmen zählen, für die der Fotograf gearbeitet hat, Hochzeitspaare deren Trauung Martin Synowzik begleitet hat und Weggefährten aus seiner Zeit in Delbrück und Hövelhof. Die Betroffenheit ist groß. Die Freunde haben die Kampagne zudem in Bochum, Bonn und Düsseldorf bekannt gemacht. Rund 1200 Einzelspenden sind bereits eingegangen.

Die Organisatoren danken auf der Seite für die Unterstützung: „Wir sind sehr gerührt und Eure Hilfe bietet nicht nur etwas Stabilität und Sicherheit für die Familie, sondern zeigt auch, dass man als Gemeinschaft etwas bewegen kann.“

Was ist Gofundme?

Die Plattform mit Sitz in den USA ist weltweit tätig. Spenden können per Kreditkarte, Google Pay, Giropay und Paypal angewiesen werden. Das Portal schüttet die volle Summe auf das Konto des Begünstigten aus, in diesem Fall auf das von Melanie Gaukstern. Das Portal selbst finanziert sich durch freiwillige Beiträge der Spender, über deren Höhe diese bei ihrer Spende selbst entscheiden.



www.gofundme.com/f/martin-eine-herzensangelegenheit?qid=4f4fa77290c3d8ff8bae7d5bea6565b9