Spendenprojekt kommt Vereinen aus Paderborn und Detmold zugute

Insbesondere die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen dazu, dass die Anzahl der Bedürftigen steigt und Menschen auf die Unterstützung anderer Menschen angewiesen sind. Sehr deutlich wird dies an den Lebensmittelausgabestellen, die den Zulauf kaum noch bewältigen können. Oft fehlt es aber auch an Kleidung oder an Angeboten, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.

Die Sparkasse Paderborn-Detmold hat unter dem Namen „Helfen mit Herz“ ein Spendenprojekt ins Leben gerufen. Mehr als 90 Projekte mit sozialem Hintergrund haben sich beworben – 50 davon erhalten eine Spende der Sparkasse in Höhe von jeweils 500 Euro.

Weitere 50.000 Euro stellt die Sparkasse Paderborn-Detmold über sogenannte „SocialCoins“ allen eingereichten Projekten zur Verfügung. Diese „SocialCoins“ sind mit Gutscheinen vergleichbar und können von den Beraterinnen und Beratern der Sparkasse Paderborn-Detmold an Kunden ausgegeben werden.

Zusätzlich kann jedes Projekt online mit einer Spende von jedermann finanziell unterstützt werden. Unter www.sparkassenspende.de/helfenmitherz sind alle Projekte veröffentlicht. Noch bis zum 18. Dezember 2022 können dort die Gutscheine eingelöst und Spenden getätigt werden.