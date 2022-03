Von Per Lütje

Seit Montag ist die Bahnhofstraße wegen des Neubaus der dortigen Brücke zwischen Frankfurter Weg und Pontanusstraße gesperrt. In den sozialen Netzwerken mehren sich kritische Stimmen, wonach die Umleitungsstrecken insbesondere zu Stoßzeiten restlos überfüllt seien.

Foto: Per Lütje

Die Klöcknerstraße darf während der Sperrung der Bahnhofstraße nur in in Richtung Riemekestraße befahren werden.

So schreibt eine Leserin in unserem Facebookkanal: „Das komplette Riemekeviertel mit sämtlichen Seitenstraßen war stundenlang dicht. Hier war Chaos, es ging auf der Riemekestraße, Klöcknerstraße, Erzbergerstraße und Balhornstraße nichts mehr. Busse und Autos kamen als Linksabbieger aus den Straßen nicht raus, weil augenscheinlich alle die Riemekestraße und nicht wie geplant die Neuhäuser/Elsener Straße als Umleitung nutzten.“ Ein anderer kritisiert: „Wenn man eine Hauptverkehrsader schließt, dann sollte man dafür Sorge tragen, dass die Umleitungen frei sind. Aber nein, auch dort gibt es Behinderungen durch Baustellen. Dazu kommt noch, dass natürlich wieder die Ampelschaltungen nicht angepasst werden.“ Mehrere Anwohner schreiben zudem, dass selbst noch in den Abendstunden die Polizei den Verkehr regeln musste, da andernfalls ein Einfahren aus den Seitenstraßen auf die Riemekestraße unmöglich gewesen sei.